سلاح الهدم

عندما تسمع عن دولة متهالكة، تسعى حثيثاً لاقتناء أسلحة الموت، فاعلم أن هناك خللاً في الجينات الوراثية لدى أهل هذا البلد، وقادته. لأنه ما من عاقل، وما من صحيح النفس، يفكر في الموت.

العدميون، هم الذين يسعون إلى الموت، لأنهم لم يجدوا ضالتهم في الحياة. الحياة تحتاج إلى أناس تصالحوا مع أنفسهم، وتجاوزوا حدود الذات وتخلصوا من عقدة الخوف من الآخر. فأنت لا تحمل العصا وأنت خارج في الظلام إلا عندما تشعر أن هُناك كائناً ما يتربص بك.

الإنسان حمل السلاح، درءاً للخطر الذي يتخيله، والذي يسكن عقله قبل أن يسكن الغابة. وظل العقل يحتفظ بهذه الصورة المأساوية إلى يومنا هذا، وقد قال فرويد «إن الإنسان المتحضر، يحمل في داخله بقايا عصر الغاب» لماذا؟ لأنَّ هناك رغبة عميقة في الداخل تصور العالم دائماً أنه كائن متوحش وأنه لكي ينجو الإنسان عليه أن يتسلح، لكي يهزم الخوف.

ولكن مهما يكن من تاريخ بشري مليء بالصور الخيالية الرهيبة، كان من المفترض على هذا الإنسان الذي اخترق الفضاء الخارجي، وحقق إنجازاته المدهشة في مجالات الحياة، أن يبذل الجهد الموازي لاكتشاف ما تفعله النفس الأمارة، وأن يتحرر من براثن الخوف المرضي من الآخر.

إنه الخوف المفتعل، من قبل نفس بشرية، نشأت على الخوف، وعلى التخويف، وبالتالي كان لا بد لهذا العقل الجبار، والمخترع، أن يخترع خلاصه، ويبدع في تحرير نفسه من مخلفات هي ليست إلا صناعة بشرية لا أساس لها في الواقع من شيء. كان على العقل الذي اخترع القنبلة الذرية، أن يفكر قليلاً، لماذا هو ينفق المال، والجهد لتدمير ما أنجزه.

أليس هذا جنوناً وخروجاً عن طبيعة الأشياء؟ كان على هذا العبقري الفذ الذي سخر كل ما لدى الطبيعة من إمكانيات، أن يسخر عقله في بناء عالم بلا خوف من الآخر، عالم يزخر بالأحلام الوردية، وليس بالكوابيس، ولا الأضغاث. كان عليه أن يزرع أحلامه على تربة الأمنيات الخصبة، وليس على يباب أرض خاوية من الحياة.

لو فكر الإنسان بهذه العقلية، لما احتاجت دول تعيش شعوبها على حافة الفقر، والأمية تضرب أطنابها في شرائح بشرية تعد بمئات الملايين من البشر.

كان بالإمكان بناء القوة الاقتصادية بدلاً من القوة العسكرية، لأنه في نهاية المطاف، لو حمل الكل السلاح الفتاك، فلن ينجو أحد من الهدم، ومن الدمار، فالموت لا يؤدي إلا إلى الموت، والحقد لا يزرع إلا حقداً، وما هذه التمظهرات في القوة العسكرية إلا خداع بصرية تتراقص أمام أعين البلهاء والمشعوذين، والذين يطلبون الحياة من تحت ركام الموت. والذين يفردون عضلات من عراجين قديمة، والذين يحلمون بالحياة كحلم مريض بورم خبيث.