أبوظبي كوجهة تعليمية مفضلة

لا يخفى أننا نتطلع دائماً إلى تقدم جامعاتنا المحلية في المؤشرات الدولية، ونتوقع مع كل تصنيف جديد أن تحل جامعة إماراتية في مركز مرموق، بعد عقود من التركيز الوطني على التعليم وأنظمته ومؤسساته، حتى أصبحنا إزاء مخرجات متطورة، ترسم ملامح مرحلة الابتكار في بلادنا، وقد بات لدينا جيل من العلماء الشباب في حقول متنوعة.

في يونيو الماضي حلت جامعة أبوظبي في المركز العاشر عالمياً في تنوع الخلفيات الثقافية للطلبة، وذلك وفقاً للتصنيف الأكاديمي العالمي لمؤسسة «كوكاريللي سيموند كيوأس» الدولية، ولدينا أربع جامعات محلية، ضمن أفضل ألف جامعة عالمية، وثماني جامعات بين أفضل أربعين جامعة عربية، تبعاً للتصنيف نفسه.

يبهجنا أيضاً أن آلاف الطلبة العرب والأجانب المقيمين في الدولة يفضلون جامعات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان على مؤسسات التعليم العالي في بلدانهم، وكذلك على جامعات عالمية، لأسباب تتعلق بسهولة الحياة، والتسهيلات الحكومية المتوفرة للطلبة، فضلاً عن السمعة الأكاديمية، والتخصصات الحديثة المصممة لسوق العمل أو التي يُتوقع أن تكون ضرورية لوظائف المستقبل.

اليوم باتت أبوظبي وجهة تعليمية مفضلة، لأكثر من 13 ألف طالب من غير المواطنين، وقع اختيارهم على الجامعات المنتشرة في الإمارة، لاستكمال مسارهم الأكاديمي، حسبما أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أمس، على هامش مشاركتها في معرض «بت لندن» في بريطانيا، حيث تستعرض جامعة «نيويورك أبوظبي» و«السوربون أبوظبي» وكلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» تجاربها وبرامجها في المعرض.

هذا يعني أننا نجحنا، بفضل عمل تراكمي على سوية عالية من التخطيط والذكاء، في توفير بيئة تعليمية ناجزة وجاذبة للطلبة من بلدان مختلفة من العالم، فالشروط والمعايير الأميركية والبريطانية والفرنسية المعتمدة لقبول الطلبة وخططهم الدراسية وتهيئتهم لسوق العمل، هي ذاتها المطبقة على فروع الجامعات الأجنبية في أبوظبي، ما يُنتج تنافسية عالية في مستويات الخريجين، مع أفضلية واضحة لنوعية الحياة للطلبة الدارسين في الإمارة.

ولا شك أن مستوى الجامعات، وتصنيفها، وسمعتها الأكاديمية، وقوة بنيتها التدريسية، وكذلك حداثة مرافقها، عوامل أساسية لاجتذاب الطلبة، وهذا يتوفر في معظم جامعات أبوظبي، والإمارات عموماً، وقد استثمرنا، ولا نزال، طائلاً من الأموال والجهود، من دون سقوف، تجسيداً لرؤية قيادتنا في اعتبار التعليم مدخلاً أساسياً للتنمية والنهضة والازدهار الحضاري.

غير أن ثمة عوامل جذب رئيسة أيضاً، تتعلق بالبنى المتطورة في أبوظبي، مثل الأمان الاجتماعي، وفرص العمل الجزئي للطلبة، وشبكة النقل الحديثة، والاستخدامات المثلى للتكنولوجيا، وسوى ذلك، ما يجعلنا واثقين بتدفقات متتالية للطلبة للدراسة في جامعاتنا، ليُضاف ذلك إلى جاذبية بلادنا في غير قطاع.