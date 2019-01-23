مسار يتجدد.. عطاء يتدفق

مرسوم قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، يؤسس لمرحلة جديدة من أداء المجلس في ظل مسار يتجدد وعطاء يتدفق خيراً وسعادة ورخاء ورفاهية لصالح الوطن والمواطن.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد القائد الدؤوب على المتابعة لمسارات التنمية والتطوير في مختلف مفاصل عمل دوائر العمل الحكومي، أكد على «ترسيخ التميز والابتكار المؤسسي والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية أبوظبي في القطاعات كافة».

سباق والتزام بمواصلة الدرب، مسترشدين برؤى القيادة الرشيدة التي ترجمت على أرض الواقع خططا وبرامج تسابق الزمن لأجل الإنسان على أرض الوطن، انطلاقاً من نهج راسخ رسم ملامحه الأولى وخطوطه العريضة الأب المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقام على الاستثمار في الإنسان أولاً وأخيراً، نهج قاد الرهان باتجاه أبوظبي 2030 ومئوية الإمارات 2071 التي انطلقت من المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل، والتأكيد على النتائج النوعية للغرس السليم في بناء قاعدة صلبة ومتينة من العقول والكوادر البشرية، الثروة الحقيقية لحقبة ما بعد النفط.

ثمار الاستثمار في الإنسان قطاف يومي يطالعنا ونحن نطمئن للمستقبل باتساع هذه الأفواج من الكفاءات والكوادر المواطنة المؤهلة، ولعل من أحدث ثمارها نجاح ثلة من هذه الكوادر في تطوير منظومة التسليح المتكاملة لطائرة «بلاك هوك الهجومية» من خلال المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرك»، والتي أشاد بها سموه لدى استقباله لهم مدشناً تلك المنظومة، معرباً بلسان الجميع عن «فخره بالتطور الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية، مما جعلها رافداً هاما للقوات المسلحة الإماراتية»، مؤكداً سموه سعي الإمارات إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية، تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني الذي شهد تنوعاً ملموساً بفضل تلك الرؤية الثاقبة السديدة التي أتاحت إسهامات قطاعات جديدة فيه، في مقدمتها قطاع السياحة وصناعة الضيافة والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبيرة المختلفة.

وكعادة شيخ التواضع والنبل والوفاء حرص أبو خالد على توجيه الشكر لرجال عملوا معه مقدراً جهودهم.. وتظل مسيرة الخير متواصلة.