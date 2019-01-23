هل يدمر الفنان لوحته، أو عمله الفني الجميل، بل هل يحرق الشاعر والمبدع ما خطت يداه وأبدع فكره وخياله؟ أيضاً هل يحلق المبدع ويتبخر مثل خيط دخان، أو سحابة عابرة؟ كل الأسئلة جوابها نعم، حتى الأفكار الثقافية والاجتماعية يمكن أيضاً أن يطالها شيء من السعي إلى تجاوزها أو حرقها وعند البعض التبرؤ منها.

في لحظات خاصة جداً قد ينفر المبدع من إبداعه ويحلق وحده مثل سحابة دخان أو غيمة أو عصفور صغير يفر من محيطه إلى الفضاء البعيد. قد لا تكون هذه الحالات كثيرة لكنها موجودة بقوة، فنان مثلاً بعد رحلة طويلة مع الجمال والإبداع فجأة تتغير ظروفه ومحيطه، يوهن، يكبر، يتعب من الحب والحياة، يفقد الأمل في أن يظل جواد حلمه منطلقاً وطائر أمله وخياله وإبداعه سابحاً في الأحلام الوردية.. وبدون مقدمات يهوي ويسقط قلبه في كدر وهمّ داخلي أو ظروف خارجة عن الإرادة، عندها تسقط كل أزهار الجمال لديه ويحل اليأس ويكبر إحباطه، فيضطر إلى تغيير الدفة إلى عكس الاتجاه، ويصبح شخصاً آخر وروحاً أخرى، وحده الجسد يبقى، أما ذلك الإبداع والجمال فإنه يحلق إلى روح أخرى ومبدع آخر يكمل المشوار.

بعض هؤلاء يحاول سلب الناس والمجتمع وساحة الثقافة والفن ما أنتجه، لكن الجميل أن ما يبدعه أي إنسان يصبح ملكاً للمجتمع والتاريخ ولا يجب سحبه أو حرقه أو منعه أو الحجر عليه، هذا ما تفهمه الشعوب والمجتمعات المتحضرة، فقط في بلاد الممنوع والمرفوض والعقليات القديمة قد يسمح بأن يسلب حق المجتمع من إبداع ناسه وإنتاج أفراده. المبدع والفنان والمثقف والمفكر وكل أنواع الإبداع يجب أن لا يطالها من قرر أن يتوقف أو يأخذ مساراً آخر.

نعم من حق أي إنسان أن يتخذ الطريق والاعتقاد والفكر الذي يؤمن به ولكن لا يحق له أن يطلب سحب ما أبدع وله الحق أن تحفظ خصوصيته وأن يحترم مساره وقراره الخاص في شؤون حياته وتفكيره وعمله.

تذكرت حكاية خاصة جداً لأحد الفنانين التشكيليين وهو مبدع ورائع وصديق قديم هادئ وجميل في كل أعماله الإبداعية الحديثة، رحمه الله.

يفصلنا عن بعض الأصدقاء حائط زجاج طويل وأيضاً باب جرار من الزجاج، الشتاء وجمال دبي يبعثان لوحة من الإبداع تنشرها الأضواء المبدعة الكثيرة وموقد صغير عليه جمر أحمر كالورد يطرد برد الشتاء، الأصدقاء يرفعون من صوت الأغاني الجميلة نلتفت ويلتفت معنا الفنان الجميل المبدع، ويشاهد على الجدار إحدى لوحاته البديعة، يقف مدهوشاً ومتعجباً، كيف وصلت لوحته إلى هذا الجدار، كانت ردة فعله غير متوقعة ومعاكسة للمفترض، يردد بانزعاج من أحضر لوحتي إلى هنا؟ كيف؟ ولماذا. يخرج من ذلك الهدوء المعتاد ويقفز إلى اللوحة ينزعها من الجدار يريد تمزيقها. يتدخل الأصدقاء ويهدؤون من روعه وردة فعله، ونقول له إنها من محب إلى محب لفنك، يهدأ الموقف وينتهي الأمر.