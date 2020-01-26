بعض العلاقات الإنسانية مثل مجة السيجارة، تأتي بسرعة، وتذهب بسرعة، ولكنها تترك مرارتها على اللسان، ودخانها في الصدر. بعض العلاقات الإنسانية أشبه بالهواء الفاسد في غرفة مغلقة، إنها خانقة، ومؤذية، ومؤلمة.

بعض العلاقات الإنسانية مثل سفينة تشقق شراعها، تأخذك إلى اتجاهات الخطر، وتغرقك وتنهكك، وتهلكك وتجعلك في الضياع قشة بلا هدى.

بعض العلاقات الإنسانية تبدو مثل غابة موحشة لا تتوخى منها خيراً، ولا فضيلة. بعض العلاقات الإنسانية، مثل المرض الخبيث، لا علاج له غير البتر.

بعض العلاقات الإنسانية، رحلة فاشلة إلى خارج الغلاف الجوي. بعض العلاقات الإنسانية، مثل حلم المراهقات بحمل كاذب، لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأوهام والسقم، والملل، والامتعاض، والقنوط، والإحباط.

بعض العلاقات الإنسانية، تبنى على صور خيالية أشبه بآمال المهاجرين عبر محيطات الموت. بعض العلاقات الإنسانية، هشّة، مثل نشارة الخشب، غير قابلة للاستعمال، إلا لحاجة قاهرة.

بعض العلاقات الإنسانية، إذا أمطرت أهلكت، وإذا جفت جعلت الأرض يباباً، لا عشب فيها، ولا زرع. بعض العلاقات الإنسانية تنوء بثقل النوايا، مثل عملة زائفة. بعض العلاقات الإنسانية، تخب، وتتخبط مثل بعير ضيع مربطه.

بعض العلاقات الإنسانية، يكسوها النفاق، مثل ثوب رقيع، مزقته أزمنة العازة. بعض العلاقات الإنسانية، يشوبها الغبار، مثل مرآة قديمة.

بعض العلاقات الإنسانية، مثل مساحيق التجميل، تخفي وراءها، وجوهاً كالحة. بعض العلاقات الإنسانية بلا هوية، مثل متسلل يعيش بين الزحام بلا رخصة إقامة.

بعض العلاقات الإنسانية، مثل شخص يمشي في الليل في زقاق ضيق، لا يرى منه سوى شبح إنسان. بعض العلاقات الإنسانية، كائن متوحش يختبئ خلف الأحراش، منتظراً الفريسة.

بعض العلاقات الإنسانية، شائهة مثل وجوه أصيبت بجدري قديم. بعض العلاقات الإنسانية جافة إلى درجة انكسارها أمام أي هبة ريح.

بعض العلاقات الإنسانية تظل مؤقتة مثل قطع غيار قديمة، توضع على مركبة حديثة الصنع. بعض العلاقات الإنسانية مثل ورقة برشام يكتشف وجودها في معطف طالب فاشل، ما يؤدي إلى رسوبه.

بعض العلاقات الإنسانية، مثل حشر القطيع على أرض قاحلة. بعض العلاقات الإنسانية علاقة زوجية ينقصها الحب، وتفيض بالنفاق.

بعض العلاقات الإنسانية، تمتلئ بالابتسامة الصفراء، وتنتهي إلى السقوط مثل أوراق الشجر العجفاء. بعض العلاقات الإنسانية غير إنسانية.