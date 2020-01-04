تتواصل أصداء تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاستفتاء الذي أجرته محطة «روسيا اليوم» الدولية، وشارك فيه نحو أربعة عشر مليون شخص لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للعام 2019، حيث حصل سموه على أكثر من 9 ملايين صوت، بما نسبته 68.6% من إجمالي عدد المشاركين. ما يعبر عن المكانة الرفيعة والتقدير الإقليمي والدولي الواسع لقامة شامخة وقائد استثنائي فذ يحظى بحب مواطنيه لدرجة لا توصف، فهو الذي أغدق عليهم من الخير والحب والكرم والتواضع ما لا يقدر بثمن.

وسموه يضع في قمة أولوياته سعادتهم والعيش الرغيد الكريم لهم، ولكل من يعيش على تراب هذا الوطن الغالي، وغمر بهذا الحب الجميع، بحيث وصل بجوده للشعوب الشقيقة والصديقة على خطى طيب الذكر الخالد في قلوبنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاءت نتائج التصويت مؤكدة لمكانة نحن ندركها، ولكنها تحولت عند أبناء الإمارات لسانحة يجددون من خلالها التعبير عن الشكر والامتنان لقائد فذ يصل الليل بالنهار من أجل وطنه ومواطنيه وكل المحبين للخير والسلام في عالمنا من أجل سعادة الجميع، فإلى جانب عمله الدؤوب محلياً يحرص على تعزيز الشراكات الدولية بلقاءاته مع زعماء العالم من هذه الغايات النبيلة لمستقبل أفضل للإنسانية.

في كل مفصل من مفاصل الحياة على أرض الإمارات هناك بصمة وأثر لأبي خالد، ومكانته راسخة لا تتزعزع في قلوب أبنائه المواطنين وفي كل مكان على هذا الكوكب وصله جوده وجود الإمارات، ومهما تبارت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في استعراض مآثره ومناقبه وأياديه البيضاء فلن تفيه حقه علينا. وأتوقف عند واحدة من قبسات أنوار القائد الإنسان الذي ما تشرف أحدنا بالسلام عليه في مختلف المناسبات إلا ويحرص سموه على تحميله مسؤولية نقل السلام لذويه بعبارته الأثيرة «ردوا السلام على أهلكم»، عبارة بسيطة تحمل معاني ودلالات عظيمة تجسد روح القائد الأب والإنسان الحريص على أحوال كل أسرة وضمان استقرارها وتماسكها باعتبارها أهم مكون في جدار التلاحم المجتمعي وتمتين اللحمة الوطنية التي تتفتت وتتحطم عند أسوارها كل محاولات للاختراق والنيل من منجزات ومكتسبات الوطن.

حفظ بوخالد نبراساً لمسيرة الخير في بلاد «زايد الخير».