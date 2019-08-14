العمل أولاً.. وأخيراً

في عز الصيف والناس تمضي إجازة عيد الأضحى المبارك، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه ولي عهده، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على تفقد سير العمل في مشاريع البنية التحتية لأكبر حدث عالمي ستستضيفه الإمارات، وللمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الجولة ثقته بأن الإمارات ستقدم أفضل دورة من دورات المعرض العالمي على امتداد تاريخه الذي يعود إلى 168 عاماً، وبصورة مشرفة ليس لبلاد «زايد الخير»، وإنما للعرب قاطبة بهمة وسواعد أبناء الإمارات، وبالعمل الدؤوب المتواصل.

الإمارات بالعمل الجاد والنوعي والمتميز تتعامل مع أي حدث تنظمه أو تستضيفه بصورة مبكرة، وكأنما هو غداً. وكما قال سموه: «جاهزون لتنظيم أفضل دورة في تاريخ «إكسبو» المعرض الذي يُتوقع أن يستقبل أكثر من 25 مليون زائر.

الجولة السامية درس عملي من القيادة للتأكيد على قيمة العمل واحترامه، ورسالة لأولئك الذين لا يقدرون قيمة العمل وأهميته فنجدهم يتفننون في ابتكار الحيل والأساليب للتهرب من العمل ومسؤولياته، وتابعنا الكثير من الجدل حول يومي العمل اللذين أعقبا عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشاهدنا كيف بدت بعض المكاتب خاوية من دون أن يدرك أصحابها كيف يمكن أن تتضرر من غيابهم أو تأخيرهم مصالح أناس هم في أشد الحاجة لإنجاز معاملاتهم، سواء قبل العيد وعطلته أم بعده، ولكنها عقلية التهرب من المسؤولية التي نحمد الله أنها ليست غالبة على أداء دوائرنا ومؤسساتنا. فما تحقق في بلادنا على مختلف الصعد هو ثمرة ثقافة العمل، وقيم الاعتزاز بالعمل والفخر بالعطاء والإنجاز، قيم هي من غرس الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي علمنا أن لا شيء مخلداً في هذا العالم سوى العمل للوطن.

وهنا نوجه تحية خاصة لكل الجنود المجهولين في مختلف ميادين العطاء العمل والعطاء، والذين عملوا من أجل أن ننعم بالراحة، ونستمتع بإجازة العيد، وفي غيرها من الأيام، من رجال الشرطة، وانتهاء بعمال النظافة.

وتحية إجلال وفخر واعتزاز بأبطال قواتنا المسلحة المرابطين في ميادين العزة والشرف لتظل راية الإمارات خفاقة في ذرى الأمجاد.