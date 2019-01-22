"الأخضر" الذي كان!

هل يعقل أن يظهر منتخب بحجم وإرث وتاريخ الكرة السعودية بلا مهاجم حقيقي وفعلي في تشكيلته.. وهل يعقل أن تكون مخرجات أفضل دوري في المنطقة بلاعبين لا يملكون سوى السيطرة على الكرة التي منحها لهم منتخب اليابان، على طبق من ذهب، من دون أن يستفيدوا من ذلك، المنتخب «الأخضر» إذا دخل في مرماه أي هدف سيتورط، فمهمة التسجيل أو التعديل أو حتى تشكيل خطورة على مرمى أي منافس، باتت مهمة أشبه بالمستحيلة!

منتخب كان منغلقاً على نفسه، وبعيداً عن أجواء البطولة، رغم الهالة الإعلامية التي تتبعه.. فأصبح مضغوطاً ومرتبكاً وخارج أجواء المنافسات التي «تفلسف» المعنيون بالمنتخب بوضعه في هذه الزاوية الصعبة، فمنذ متى ويكون معسكر «الأخضر» بهذه الانطوائية والوحدة غير المبررة.. لم أتذكر هذا النهج قد مر على أي اتحاد سابق أدار الكرة السعودية، فمن الذي ابتكرها!

الكرة الخليجية دائماً ما تلعب على وتر الحافز والتشجيع والمكافآت.. وهو ما أضر كرتنا كثيراً عكس النهج السعودي الذي كان في الاتحادات السابقة في السعودية يفرض نهجاً مختلفاً بعناصر رئيسة ثلاث وهي: المسؤولية والمحاسبة والنظام، وهذا لم نعد نلحظه حالياً.. ففي السابق حين يخسر «الأخضر» كانت تحدث ضجة في الشارع الرياضي من إعلام وصحافة وجماهير وقيادات رياضية، واليوم يخسر ويغادر مبكراً من بطولته المفضلة.. وكأن شيئاً لم يكن، مجرد مؤتمر مقتضب من المدرب وتصريحات باهتة لذر الرماد في العيون من قبل اللاعبين وبعض المسؤولين ولا كأن هناك شيئاً!

قوة «الأخضر» كانت في إدارته قبل اللاعبين، وقوة «الصقور» كانت في ردة الفعل، بعد أي خسارة، وقوة رجال المملكة كانت في المسؤولية التي على عاتق كل اللاعبين، واليوم كمتابع من بعيد أرى أن هذه الأضلاع قد تقزمت أو بالأحرى انهارت!

المحزن أكثر أن منتخب السعودية واجه أمس أحد أضعف وأفقر أجيال الكرة اليابانية منذ عقود.. منتخب «الساموراي» كان عادياً جداً، ولكن بهذا النهج، فإن الخلل ليس في المنافس بل في أخضرنا.. للأسف!

سؤال للبعض: من الأهم.. قبل أن تتعصب وتغضب، المنتخب أم الهلال والنصر وقطبا جدة، للأسف الإجابة واضحة لا تجادلني!

كلمة أخيرة

يومان إجازة وتنسى.. وتعود لتكمل أحلام المحلية!