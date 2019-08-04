وراء كل مجرم خوف دفين

الجريمة ليست فطرة، وإنما هي تراكم لخوف مكتسب. عندما يقوم طفلك بالاعتداء على طفل آخر، فابحث عن سلوكك في التعامل مع طفلك. فأنت عندما تكون العصا التي تلاحق طفلك، تصبح أنت الخوف الذي يهدد هذا الطفل، وعندما يكون الطفل خائفاً، فإن الهشاشة تصبح بيت القلب الذي يسكن صدر طفلك.

الهشاشة دافع قوي إلى البحث عن موئل يهدئ من الروع، ولا شيء أهم من أن يقوم الطفل بتعويض عقدة النقص، إلا البحث عن كائن أضعف. هناك نداء داخلي يبرز في صدر الطفل الخائف، يستدعي فيه قوى المقاومة، والدفاع عن النفس، فعندما يعجز طفلك عن الوقوف في وجهك، والدفاع عن نفسه، فإنه يبحث عن إنسان آخر أضعف منه، ليعوض كتلة النقص التي عشت في داخله، فيقوم بضرب الطفل الآخر، وهي وسيلة دفاعية تعبر عن تجسيد صورتك في كيان الطفل الضعيف، وبالتالي يشعر الطفل عندما يصرخ الطفل الآخر، الضعيف مستغيثاً بالتوازن الداخلي، ومن ثم بالراحة.

إنه في الاعتداء على الطفل الآخر، يقوم بالانتقام منك بطريقة غير مباشرة، وبأسلوب المعادلة النفسية. اليوم وبعد انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية، والتشققات التي أصابت بعض الأسر، نتج عن هذه الفجوة أطفال عتاة، خرجوا عن الطوق، وذهبوا إلى الشارع محملين بحزمة من الغضب والنقمة، والخوف من التلاشي في محيط مشوب بنوازع الجفاف العاطفي. الطفل الخائف من عنف الأبوين، يذهب إلى الآخر بخواء عاطفي، ولا يكن غير الشحنات العدوانية والكراهية، إنه يضرب بعنف، ويفتك بشراسة، ولا يشعر بالسعادة إلا عندما يدمي الطفل الآخر، وعندما يرى الدموع تنهال من عينيه وعندما يجد الإذلال يرسم صورة مثلى لاستقوائه على الآخر. وأعتقد أنه في حالة حدوث مثل هذه الجرائم، يجب البحث عن أحد الأبوين أو كليهما، لأن العلّة تكمن هناك وليس هنا، العلّة في عقدة النقص في المربي الذي أسس جمهورية الغضب في محيط الأسرة، ورفع العصا عالياً، ليؤكد أنه الملك المتوج، والذي يحق له ما لا يحق لغيره في فرض شروط السطوة، والسيطرة، ومد النفوذ إلى ما لا نهاية له.

فالأب أو الأم اللذان يصفعان طفلاً لم يتجاوز الرابعة من العمر مثلاً، على فعل لا يستحق أكثر من كلمة وادعة، تعبر عن رفضهما لذلك الفعل، فإنهما يجففان النهر، لمجرد وجود قشة على سطحه، إنه سلوك لا ينظف، بل يجفف النهر.