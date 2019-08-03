متفرقات الأحد 04-08-2019

- في ناس يغشونك في كوية الكندورة والغترة، وتظل عيونك تتلامع من صليقهما، فتتقبل ما يملى عليك، وما تسمع من خريط، ومن إسهامات ومساهمات، ومن جوائز وهمية من مناطق في البحر الكاريبي، ومن تكريم من مؤسسات لا تظهر إلا الأحرف الأولى من اسمها الطويل أو مجلات كاسرة يدها، وتشحذ عليها أو مراكز تدعي صفة الدولية، وهي تستقر في الميزانين في عمارات قديمة متهالكة، وراءها نصاب مبتدئ، ببدلة يتيمة!

- من تسمع عن استقطاب الطاقات المواطنة والخريجين الجدد في سوق العمل، ومسألة الأمرتة، والإحلال الوظيفي، فأعرف أن الجماعة يريدون يقرّبون العيد، وربما يجيبونه مبكراً قبل الحج!

- مسألة التناسخ هي مسألة مهمة في البحث العلمي والتطور البيولوجي، وقد كانت في السنوات الماضية مؤشراً للنهضة العلمية الواعدة، وبعدها تناساها العالم.. لكننا وحدنا في بلاد العرب أوطاني من بقينا متمسكين بها، لإيماننا العميق أن أطفال المعجزة لا يتكررون!

- كل دول العالم المتقدم تؤمن بالتخصص، وتخصص التخصص، لأنه لا مجال للتجريب، ولا للاجتهادات الشخصية في الأعمال العصرية والمعقدة الجديدة، عدا دولنا العربية، فقائد القوات يمكن أن يحرك أرتال المصفحات، وسرايا الاستطلاع، ويضع الخطط اللوجستية لقواته في أرض المعركة، ويجهز خطط الانسحاب المبكر أو التوغل ببطء في خطوط العدو، لكنه لا يقدر أن يركب «كبت» جاهز من «إيكيا»، إذا ما طلبت زوجته منه ذلك!

- الخريج الشاب والخريجة التي انتظرت سنوات في المنزل، إذا ما سمعوا عن فتح أبواب دكاكين التوظيف عن بعد، والوظائف عبر البوابات الإلكترونية أو سجل رقمك الوظيفي إلكترونياً، وسنتواصل معك لاحقاً، فسيغشى عليهم من ضحك كالبكاء!