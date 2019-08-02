اللعبة كبيرة وأكبر من إيران، وأكبر من الزوارق السمكية التي تتخبط في بحر الخليج العربي، وأكبر من أذيالها الذين يعتقدون أن حاضنتهم تمتلك قدرات تفوق ما يمتلكه الغرب من ترسانة الأسلحة الفتاكة.

لقد أخطأ صدام حسين حين توهم أنه يمتلك رابع أقوى جيش في العالم، كما تم تصويره له، وكما رسخ في مخيلته. اليوم تمارس إيران الدور نفسه وتتحدى، وتسقط طائرة مسيّرة أميركية وتحتجز ناقلة نفط بريطانية، وتظن أن هذا السلوك بطولي، ويبرز مدى ما لها من قوة قاهرة، ونسي قادة إيران أن القرصنة البحرية لا تحتاج إلى فرد العضلات ولا تحتاج إلى الفخر والاعتزاز، بهذه القوة، فقد مارس هذا الدور الفانتازي ثلة من قراصنة البحر في الصومال، واحتجزوا، وقرصنوا، وخوفوا، وأرهبوا، ولكنهم ظلوا لا يحتلون إلا مساحتهم الضيقة كقراصنة ولصوص، ومرتزقة لا أكثر.

أعتقد أن التعاطي مع إيران، يتم من خلال عملية تسمين الخروف حتى يبلغ مداه الأكمل ويصبح صالحاً للذبح، ولكن الإيرانيين يبدو أنهم استهوتهم هذه اللعبة، وانتفخوا كثيراً وتورمت أوداجهم، وسال لعابهم لهذا الإطراء المبطن، والإغراء الذي تنتشي له خواطر الصغار، عندما يرون أنفسهم يقومون بألعاب بهلوانية ترضي طموحهم، ولا يلتفت هؤلاء الصغار إلا عندما تحين ساعة الصفر، ويضيق الكبار ذرعاً بما يقومون به من خربشات على سبورة الواقع، ما يضطرهم إلى كبح الجماح وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ليفهموا الصغير أنه صغير، وأن ما يقوم به ليس أكثر من إزعاج للأسماك الكبيرة وتعكير المياه التي هي مآلهم، وموطئ أقدامهم، والبحار التي تحقق مصالحهم، وتلبي مطالب كبريائهم.

لا يمكن أن يترك الصغار يخوضون في البحار، ويعبثون في المسار إلى ما لا نهاية له لأنه من طبيعة الأشياء أن يعرف الصغير مقداره حتى لا يشوه صورة الواقع الإنساني، وحتى لا يسيء إلى قوانين الطبيعة، نتذكر هنا مقولة الفيلسوف الفرنسي الوجودي الجميل: (إذا كانت العربات الفارغة أكثر ضجيجاً، فلا بد أن يكون هناك قانون ما يحدد مستوى هذا الضجيج).

وأعتقد أن القانون الذي سيحجم بلبلة إيران قادم لا محالة، وعلى القابضين على جمر اللظى من التابعين وأذيال الطائفية، أن يعوا ويستوعبوا من تجارب الحياة ما يحفظ ماء الوجه، ويكفوا عن النفخ في كير الحداد، وأن يحترموا أنفسهم، فقليل من الحياء لا يضر. فقوارب الصيد المتهالكة هذه لن ترعب عابرات القارات، والصواريخ الأسطورية التي تضرب عن بعد، فلا عين رأت، ولا أذن سمعت.