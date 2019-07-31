خميسيات 01-08-2019

- بشرى تعليم اللغة الصينية في مدارس الدولة أمر جميل ومحمود، وفعل متحضر، ونتائجه الطيبة تبين بعد أعوام وفي النشء الجديد، فأي لغة يضيفها الإنسان إلى معارفه هي عين أخرى يرى بها العالم، والصين بلد كبير وحضاري وواعد في الاستثمار والاقتصاد والتبادل الثقافي والحضاري، وإتقان لغته الرئيسية «مندارين» على الأقل أو الإلمام بها يعد مكسباً لأبنائنا، وذخيرة تنفعهم وتنفع بلدهم، وأعتقد أن مثقف الغد يلزمه على الأقل ثلاث لغات لكي يجد نقاط تواصل وتقاطع مع العالم بسهولة ويسر، خاصة في العمل السياسي والدبلوماسي أو العمل الثقافي والفني، فالآخر يمكن أن تصل له بجسر واحد، لكن تحتاج لأكثر من لسان تجعل من ذلك الوصل تواصلاً وتفاعلاً وتأثيراً!

- «شوفوا.. خلاص بعد الستين لا تسلف ولا تتسلف، فأعمار أمتي بين الستين والسبعين، ولا ضمان للمتسلف، ولا مضمونة حياة المسلف، وهذا حكم مبدئي بانقضاء الأحوال، ورفع الأقلام، وجفاف الصحف، وكأن المطلوب من الذين في عمرهم الذهبي أو المتقاعدين من الموظفين والكوادر ممن تخطوا الستين أن يجلسوا في مقاهي المتقاعدين على الطريقة التركية القديمة، وعلى ما توارثتها بلدان الشام؛ لعب نرد وزهر وفنجان قهوة يظل يبرد وهو يتجرعه، وجريدة ورقية يظل يفليها، وبعدها يتأبطها وهو عائد إلى البيت لتناول غدائه والخلود في استراحة الظهيرة، لا أعرف كيف ينظر المصرف المركزي وبنوكنا الوطنية التي يفترض فيها الحداثة والعصرنة لطريقة عيش الناس في الإمارات، وطقوس الحياة؟ ما ضر العمل حتى ما بعد السبعين في بعض الوظائف التي لا تحتاج لجهد عضلي، وبعض الوظائف تحتم الأعمار الكبيرة لكي لا تسقط الأشياء بالتفاصيل الصغيرة، ثم التحسين في خدمات الطبابة، والوعي الصحي والبيئي جعل من الإنسان قادراً الاحتفاظ باللياقة البدنية والذهنية حتى عمر متقدم، الواحد ما صدق تنفرج من هنا حتى يسدوها من طريق آخر، خاصة أن السوق عندنا لا يحتاج إلى هزات نحن في غنى عنها، وبعدين ما ينطبق على المتقاعدين من الرجال هل هو ينطبق على القاعدات في البيت من النساء؟ دعوا الأمور تمضي، دعوا تعمل، كما يقول المثل الفرنسي أو المقولة الاقتصادية المعروفة (لسيه باسيه.. ليسيه فيغ)، معقول يعني يا مصرف ويا بنوك وطنية (تحرولون) المتقاعد أكثر ما هو «متحرول»!