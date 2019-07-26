تأكيد المؤكد.. شر قطر

يعرف القاصي والداني ما يربطنا في الإمارات ومنطقتنا الخليجية من روابط تاريخية بالصومال، وما قدمته وتقدمه أيادي الخير الإماراتية لهذا البلد الشقيق منذ عقود بعيدة، ولا زالت الذاكرة تستحضر تلك الزيارة التاريخية للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى مقديشو سبعينيات القرن الماضي.

عندما توالت الخطوب والنوائب على بلاد الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية في يناير 1991، كانت الإمارات هناك في مقدمة الصفوف لإغاثة البلد وأهله. وقد تشرفت بأن أكون مع طلائع «أسود الإمارات» الذين هبوا إلى «إعادة الأمل» هناك، وتواصلت أيادي الخير الإماراتية لمساعدة البلاد المنكوبة على استعادة الدورة الحياتية الطبيعية فيها وتمضي لاستعادة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار قبل أن تتسلل أصابع الشر الخبيثة المدعومة بالعدة والعتاد والمال القطري الإرهابي، وتعمل لنسف وتقويض كل الجهود الخيرة التي شهدتها الصومال خلال السنوات الماضية.

نجاح المشاريع الإنسانية والتنموية الإماراتية في الصومال ومنها مشروع إدارة وتطوير ميناء بوصاصو حفيظة «تنظيم الحمدين»، فسلطوا أذنابهم في حركة الشباب الإرهابية وهي الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة الإرهابي والمتحالف مع شرذمة داعشية هناك فنفذوا تفجيراً إرهابياً واغتالوا مدير فرع موانئ دبي التي تدير الميناء وهو مالطي الجنسية في فبراير من العام الجاري، ناهيك عن العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأمن والاستقرار في وسط وجنوب الصومال ولعل أحدثها تفجير فندق في العاصمة مؤخرا، وكذلك الهجوم الدامي على فندق بمدينة كسمايو جنوبي البلاد في الثالث عشر من الشهر الجاري وذهب ضحيته نحو ثلاثين شخصا وإصابة ضعف هذا العدد غالبيتهم من الأجانب. لقد كانت دوحة الشر محطة توقف دائم لقادة تنظيم «الشباب الإرهابي» ومنهم شيخ أويس وكذلك مختار رابو «أبو منصور» قبل أن ينشق عن الحركة وتعتقله الحكومة الصومالية، وهو يحظى بدعم أمير قطر تميم بن حمد وأقنعه بالترشح لرئاسة الصومال!!.

اليوم عندما كُشف النقاب عن التسجيل الصوتي بين السفير القطري في مقديشو حسن هاشم ورجل الأعمال خليفة المهندي المقرب من تميم وما تضمنه من دعم واضح للإرهابيين لترهيب المستثمرين الإماراتيين وتحويل تعاقدات لصالح النظام القطري إنما يؤكد الحقيقة المؤكدة حول دعم دوحة الشر للإرهاب وتمويله بما حمل كذلك من دعوات لتحقيق دولي شامل حول ما تنشره قطر من شر في كل مكان.