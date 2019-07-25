تذكرة.. وحقيبة سفر - 1

في شبابنا كنا نتمنى أن نصادف ليلاً امرأة سكرى أو أن يرسل الحظ لنا من تجلس بجانبنا في الطائرة، ونتجهم حين يعاندنا الحظ ويرسل واحداً من عطران الشوارب، ومرة أسعفني الحظ، وما كنت أعتقد أنه أتعسني حين جالستني امرأة تتشح بالسواد، همست همساً بالسلام، حين همت بالقعود، ورددت التحية متحمساً بأحسن منها، عم الصمت، ولمحتها بطرف عين تقرأ كتاب أدعية السفر، فجلست أعد أنفاسي، وأتحاشى كثرة الحركة، داعياً أن لا تأتيني عطسة مفاجئة أزيّغ حمامة فؤادها، متأملاً كيف ستنقضي هذه الساعات السبع العجاف، وليس في اليد مصحف.

قلت سأدعي أنني لبناني، بلكي بتنفرج شوية، وتطرى حالة التشنج الذي نعيش ساعاتها الطوال كمواطنين، فتذكرت أن لا سلسلة ذهب في العنق، ولا «بلاك» في اليد ولا نظارة شمسية تستقر على الشعر اللامع بالجل، ثم الشيفة ليست شيفة لبناني عنده «بزنيس» فغيرت رأيي، وتحيدت إن فاجأتني بسؤال عن المنبت، ما لي غير الصحراء العربية الكبرى، ما شي لي زبنة غير عند إخواننا الليبيين، السحنة تتشابه واللهجة تتقارب، ما عليك إلا تزويد وتيرة الصوت، مع الإدغام، وتجعل نفسك دائماً مش فاضي، تنفست الصعداء، حتى إنها شعرت بتغير حصل في تجاويف صدر الجار غير المرغوب فيه من جانبها، وشعرت أنا بسخونة ترعى العنق، ولم أجسر أن التفت أو أرفع عيني، لأنها كانت تشبرني أو تريد أن تتأكد من نواياي، فقلت في داخلي لعلني تحركت ولامست أطرافي أطرافها من غير ما أشعر، فترجمتها مباشرة إلى فعل مناف للحياء، فازداد لهيب عنقي، وكادت رقبتي أن تتصبب عرقاً بارداً، متخوفاً من تلك الصرخة النسائية التي تسكن في صدر الأنثى ولا تعرف متى تطلقها؟ وعادة تكون على سوء فهم أو خطأ غير مقصود، وكثيراً بدعوى جذب الانتباه، فقلت لو صرخت هذه الآدمية، وكانت هي على خطأ، وأنا على صواب، فلن يصدقني أحد، ولو أخرجت مصحفي ومسباحي، باطّاً نفسي بأغلظ الأيمان، وأنني مثال للزوج المثالي، الملتزم، وأنني من ذوي غير الإربة من الرجال، فلن تجد من تسول له نفسه تصديقك من الجمع الغفير الذي أول ما تبادر إلى أذهانهم فعل الحرام!

بعد تلك الوضعية من الجلوس الإجباري، على كرسي الإعدام، ومحاولة الظهور والتظاهر بأنني طيب ومسالم، وعلى خلق، ومن أنصار المرأة، ومن المدافعين عن حقوقها، والمنافحين من أجل تحررها، لعل وعسى يرضي الجارة الغضوب، ولما عدت الدقائق من دون أن تلطم بذاك الصوت، ظللت متوجساً أن تخرج منها كلمة نابية، أقلها: «ضك عني هناك يا الخايس» طبعاً لن أستطيع أن أرد عليها: «خاست ريحتك» لأن التاريخ لم يذكر لنا مرة أن تنازع، وتلاسن رجل مع امرأة على ملأ من الناس، وربح الرجل، وغداً نكمل