عندما يقع الإنسان في قعر الوادي السحيق، إما- أو، فإنه لا يستطيع رؤية ماذا يجري فوق الوادي، وبالتالي يظل يمضغ تلك الحشائش اليابسة من حوله، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. البقاء بين دفتي كتاب دون الانتقال إلى المقدمة والخاتمة، يجعلك في منتصف طريق موحش، لا علامة له، ولا دلالة، ولا إشارة إلى نهاية موفقة. اليوم العالم ورغم الانفتاح المادي على مستوى وسائل التواصل، أصبح أكثر انغلاقاً، وعتمة، فإن لم توافق شخصاً رأيه، فإنه يقيم عليك الحد، ويرسلك إلى جحيم الأوصاف، والنعوت، ويرديك مضرجاً بسيوف كراهيته، ونقمته، ليس لشيء، وإنما لأنك لم تقل نعم. هذه معضلة ترد في أدبيات عصر الحريات المزيفة، والأفكار النافقة والرغبات المزدحمة بالأنانية. إما، أو، هذا كائن عملاق، التهم المعاني والأسس، ومزق قماشة الحلم البشري، ورماها في مكب النفايات، ولم يعد لك صديق يحميك من أنانيته، ولم يعد لك ابن يصدقك القول فيما يبوح به، لأن الخيار بين إما، أو، جعل القميص الذي يرتديه الإنسان ضيقاً مما أرغمه على تفكيك الأزرار، لكي يدخل الهواء إلى صدره الضيق، ولكن الهواء لم يدخل، لأن القفص الصدري، بات مثل خرقة بالية تتمزق لأقل نسمة هواء. العالم انفتح على آخره في كل شجونه، وشؤونه، ما عدا الصدق، فهذا الصندوق الأسوأ الذي ما زال يخبئ أسرار الأنا، وما لها، وما عليها من كومة الغبار الأزلي، وما تراكم من خبرات بدائية لم يستطع الوعي المغيب أن يسفر عن مكنونها. نحن اليوم في زمن أضاء الأنوار على حياتنا المادية بسخاء، ورخاء، ولكن بقيت تلك الجزيرة المهجورة التي لا تؤمها غير طيور الأبابيل. تلك هي جزيرة العقل، الذي لا يزال ورغم كل هذا الانفتاح المزعوم، يغط في الحفرة السوداء، حفرة الأنا المتوحشة. وصدق فرويد الذي قال: (ما زال الإنسان المتحضر، يحمل في داخله بقايا عصر الغاب). وهل يمكن أن يستمر العقل البشري محملاً بهذه الأرتال من محمولات عصر الغاب إلى الأبد؟ هناك نقطة عند آخر السطر، توضح أنها من الممكن أن تؤجل الوقوف هناك، وانتظار ما سيحدث للإنسان لو استطاع أن يوسع من وعيه قليلاً، ويقول أنا لست هنا، بل أنا هناك، أنا لست في الماضي، أنا هناك في المستقبل، ولكن كي أصل إلى المستقبل لا بد لي أن أتأمل الحاضر، لا بد من نظرة فاحصة لما يجري في الداخل. نحن بحاجة إلى الوعي أولاً، لا نتقدم خطوة دون تأمل الحاضر، ومنه نعرف مساوئ الماضي ومزاياه، وكذلك المستقبل. المشكلة في عدم الوعي، تقع على عاتق القفز، وحرق المراحل.