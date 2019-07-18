الذاكرة المثقوبة

عندما تفقد ذاكرتك، تكون أنت في المنطقة الخاوية، تكون خارج الغلاف الجوي، تكون خارج الجاذبية، التي تأخذك إلى الآخر، ليمنحك الدفء، وتمنحه الصدق.

نتحدث كثيراً عن تنمر الأطفال، ونشكو من عصابهم القهري، ونتألم لعصيانهم المثل العليا التي لا حياة لمجتمع من دونها، ولا أمان، ولا طمأنينة إلا بامتثال الناس للقيم السامية، ولكن الكثير من أولياء الأمور يمتلئون بضجيج داخلي ينسيهم واجباتهم تجاه الأبناء.

عندما ينحرف الأبناء عن جادة الصواب، فلابد أن نبحث عن الوالدين، فالأبناء نتاج تربية، وحصيلة علاقة أبوية، فإن صلحت صلحوا، وأن طلحت باروا، وفشلوا في تناول الثمار الطيبة.

بعض الآباء ابتلوا بذاكرة مثقوبة، ينسون أدوارهم، ويتخلون عن التزاماتهم الأخلاقية تجاه الأنباء، ويتصورن أن دورهم ينتهي لمجرد الإنجاب، وتكديس حزمة من الأفواه التي لا تحتاج إلا إلى الطعام، والشراب، والملبس.

هذا الدور، هو كل ما تقوم به الكائنات غير العاقلة، والتي تعيش في بيئتنا، لأنها كائنات جاءت من بيت الفطرة، وتعيش على الفطرة، وليس لها دور غير غريزة التكاثر. بينما الإنسان جاء ليعمر الأرض، ويلون الحياة بالفرح، فمنح العقل الذي يؤازره، ويعضده، ويميزه عن سائر المخلوقات، وعندما ينحي الناس العقل، ويتيهون في شعاب الحياة وهضابها، بعقل أشبه بالوعاء الفارغ، فإنهم يتناسلون أباً عن جد، ويملؤون الأرض سعاراً غباراً، يجعل وجودهم عبئاً على المجتمع، وما ينتحونه ليس إلا حثالة جاءت من قاع رأس تفرغت من مضمونها.

هذا يحدث في البيوت التي تخرج أطفالاً متنمرين، متمردين، متذمرين، مهشمين وجدانياً، مفرغين من معاني الحب، والانتماء إلى المجتمع. فيا ترى هل يحق لنا أن نلقي باللائمة على طرف آخر، ونبرئ الأسرة لأي سبب من الأسباب. فكل طفل يخرج إلى الحياة، أول شيء يبحث عنه هو الحب، وإذا لم يحصل عليه، يبدأ التلفت يمنة ويسرة، وينتظر من أي أين سيأتي المطر، وفي غالب الأحيان يكون المطر حمضياً، قاتلاً، طالما جاء من خارج حضن الأسرة، وشيئاً فشيئاً، تذبل أوراق القلب ثم تصفر، ثم تصبح عجفاء، بلا قيمة.

فماذا ننتظر من هكذا نبتة، غير الجفاء، والشعواء، والعشواء، والافتراء على الواقع. الإنسان بلا حب، هو كائن مزيف، وعملة مزورة، وأحفورة بائسة، وخرافة لا تذهب بالحياة إلا إلى مهاوي الردى.

إنسان فَقَدَ الحب، فماذا ننتظر منه غير الكراهية والنقمة، وعدم احترام آدمية الغير. إنسان لم يتعرف على الحب، سوف يقتنع أن الحياة ليست إلا موقد نار، يحرق حطب الغابة التي يعيش فيها بشر ذاكرتهم المثقوبة خسرت كل محتواها، وبقيت شكلاً بلا مضمون.