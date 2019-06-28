في عملية نوعية خاطفة لم تستغرق سوى عشر دقائق تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق خلال الأيام القليلة الماضية، ومن خلال قوات خاصة سعودية ويمنية من القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي المعروف باسم «أبو أسامة المهاجر» في وكره مع مجموعة من الإرهابيين في الداخل اليمني. كما عثر في ذلك الوكر على كميات من الأسلحة والذخيرة وأجهزة «اللابتوب»، وأخرى إلكترونية وخاصة بتحديد المواقع وللاتصالات الدولية، ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

وبالتزامن مع هذه العملية النوعية نجحت غارة بطائرة من دون طيار في قتل 5 إرهابيين، من بينهم القيادي البارز في تنظيم» القاعدة» الإرهابي في وكرهم بعزلة الجماجم في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن. عمليات تكشف حجم الحرب التي يخوضها التحالف العربي لدعم الشرعية في موطن العرب ويعتقد البعض أنها فقط مواجهة عسكرية مع الميليشيات الحوثية الانقلابية الإيرانية، ولكنها حرب شاملة على كل الصعد لاستئصال آفة الإرهاب التي تضرب اليمن بسبب غياب الدولة المركزية وسيطرة تلك الميليشيات المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية، والتي ترى فيها خير معين لتنفيذ مخططاتها الإجرامية المدعومة من إيران لتهديد الأمن والاستقرار في منطقتنا واستخدامها كأداة لإطالة أمد الحرب في تلك البلاد، مع تزايد الضغوط الدولية على نظام الملالي والعزلة الكبيرة التي يعيشها مع تنامي السخط الشعبي جراء سياساته التي أوصلت الإيرانيين إلى درك غير مسبوق من التدهور المعيشي والاقتصادي.

عملية عاصفة الحزم ومن بعدها الأمل، والتي تشارك فيها بفعالية قواتنا المسلحة الباسلة في إطار التخالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ستتواصل حتى تحقق أهدافها لمنع جعل اليمن ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات الإرهابية لتهدد أمننا واستقرارنا في هذه المنطقة. وكذلك تهديد حرية وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

التحالف العربي يواصل مهمته بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالمساهمة الكبيرة لدولة الإمارات رغم أصوات النشاز للمتاجرين بمعاناة الشعب اليمني، والذين للأسف بعضها محسوب على«الشرعية»، ويخرج من تحت عباءاتها بمسميات رسمية، تنتصر لانتماءاتها الحزبية على حساب وطنها ومواطنيهم، وهم يستهدفون من منافيهم المتناثرة بفنادق الـ5 نجوم في عواصم عدة معروفة بإيواء وتمويل العناصر الفارة من بلدانها، والمعادية لشعوبنا الخليجية، وهي أصوات اعتادت التطاول والإساءة لقياداتنا، سواء في المملكة أو الإمارات لتقبض من أسيادها.