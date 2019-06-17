تمثل تصريحات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية مؤخراً بشأن تمكين المعلم والارتقاء به، عزم وحرص الدولة على المضي في الاعتناء بهذه الكوادر التي تحمل على عاتقها مسؤوليات عظيمة في بناء الأجيال وتأهيلها للمستقبل بالعلم والمهارات المتقدمة.

فقد أكد سموه على مكانة المعلم باعتباره «محور عملية التعليم، وتمكينه أولوية لتطوير المنظومة التعليمية في الدولة»، مشدداً على رؤية قيادتنا الرشيدة في السعي «لتوفير كافة المتطلبات لضمان جودة أداء المعلم.. وضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة للطلبة» بإيلاء التعليم الأولوية من خلال وضع الخطط والبرامج التي تحقق نقلة نوعية في النظام التعليمي أداءً وفعالية.

وناقش المجلس في ذلك الاجتماع سياسة العاملين في قطاع التعليم في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء لتحسين جودة التعليم بما يواكب الرؤى والخطط المستقبلية للدولة، وضمان كفاءتهم لتقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي للطلاب على اختلاف أعمارهم ومراحلهم الدراسية والتعليمية، وتشجيعهم -أي المدرسين- على التعلم الذاتي المستمر وضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.

وقد كانت هذه النقطة الأخيرة من أبرز سمات سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة التي تمت مناقشتها إلى جانب برامج التنمية المهنية لتشمل جميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدرسة و«تدرجه من حيث الفئات المستهدفة، إلى جانب استيفاء فئة المعلمين والقيادات المدرسية للكفاءة العلمية والتربوية المنشودة في تخصصاتهم وضمان التعليم المستمر».

برامج وخطط ومبادرات تؤكد عليها الدولة والقيادة وهي تعد التعليم الرهان الكبير للتعامل مع تحديات المستقبل وبناء الأجيال وأعدادهم لاقتصاد المعرفة. وهي مسائل أساسية في صلب النهوض والارتقاء بالمعلم باعتباره مفتاح النهوض، والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية برمتها والتي نتمنى أن تكون شاخصة أمام المعنيين بالتعليم والمعلمين، لا سيما في مدارس القطاع الخاص التي ما زال بعض ملاكها ينظرون إليها من زاوية استثمارية واقتصادية بحته، تعتمد على مقدار ما تدره هذه المدارس من دون اهتمام بالمعلم ووضعه أو حتى الاستثمار في تطوير حالة مدارسهم، أو مستوى وكفاءة المناهج التي تُدرس فيها.

ومن يملك رؤية شاملة للمعلم والتعليم في القطاع الخاص لا يبخس المعلمين والعاملين لديه حقوقهم ومستحقاتهم، وعليه التفاعل مع مبادرات الدولة لتحقيق الغايات السامية والمنشودة من التعليم.