همس الذات لذاتها

همست لذاتها بأنها لا ترغب أن تكون ظلاً للآخرين، لأنها ظل ذاتها الغامضة حيناً، والواضحة حيناً آخر. ظل نفسها المنقسمة، المتحدة. ظلها هي التي تتصارع فيها ذاتان: ذات عديمة الرضا، وذات مستسلمة، حائرة مختنقة الحماس لكل شيء. ولكن كلتاهما قوية، الأولى في تمردها والثانية في سكونها. كلتاهما تتصارعان، كلتاهما قويتان، وهي الجسد، الإطار الذي يضمهما، يعاني التعب والإرهاق. كلتاهما يعمل بجسمها وعقلها. كلتاهما تنهكانها. تسلبانها نعمة الصحة والعافية. لقد أوهنا جسمها وعقلها وأذاباهما. ربما بدافع اليأس، وربما بدافع الحقيقة أنها تجد بعضاً من عزاء، أو يجدان بعضاً من غفلة في قطعة موسيقى شفافة تنقلها إلى عالم تسمو وتهفو إليه بكل جوارحها. عالم ذاتها القادرة المبدعة. ولكن دون أن تتغلب على الذات الأخرى. ليت لها قطعة منها. ليتها تمتلك وسائل تقوي ذاتها الرائعة المتمردة الخالقة. ليتها تمتلك حريتها، أجل حريتها.

هل تبدو حرة هي؟ كلا.. إنها مقيدة بذاتها المستكينة المقيدة بها. حتى أنها لا تكاد تشعر أنها حرة. لمَ إذن هي مقيدة إذا لم تكن مقيدة بها، بعالمها المرير المحيط بها. أليست قادرة على خلق عالم أفضل لنفسها؟ أليس كون هذا العالم مؤلماً وقاسياً ومليئاً بالأشواك، دافعاً لأن تخلق، لأن تزرع، لأن تنزع الأشواك. لأن تضمد الجروح لتخف حدتها. أجل.. كل هذا ممكن لو أن ذاتها النازعة إلى الإبداع، تنتصر، تسحق الذات المستسلمة الصادفة عن كل شيء، عن الشوك والوردة، الألم والسعادة.

إنها مجرد ذات، لا شيء يحمل لا شيء. هل فعلت هي ذلك حقاً؟! أجل فعلته. ولكن كيف تصرفت. ولمَ هي ثائرة على نفسها الآن؟ أهي نفسها التي دفعتها لأن تفعل ذلك. فماذا تريد؟ ولكنها كانت سعيدة فلماذا أصبحت تعيسة يهزها الأمل ويحرقها، يعذب لياليها ويضجر نهارها. كان يمر مملاً كئيباً، فلم يعد الأمل يهزها الآن إلى أي شيء. لن يعكر مزاجها، ولن يجعل من جدران غرفتها المسكينة تزحف وتزحف من كل اتجاه نحوها فتضيق وتعتصرها بين جدرانها حتى تكاد تختنق، وتكاد تصرخ. ثم تهدأ وتتنفس. ثم تعود المعركة وتعود تتخبط. ثم ينتشلها النوم ويحتضنها في رفق وحنان. فتفتح عينيها لتجد أن الساعة تتجاوز الحادية عشرة، فتغتسل وتترك غرفتها حبيسة اليأس والجدران، فتسير في الشارع ساهمة متفرجة على ما حولها. تبحلق في الناس والأشياء والشمس الساطعة تدفعها إلى إغلاق عينيها، لكنها تسير وئيدة الخطى!