وطن البشارات

في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك ومع استعداداتنا لاستقبال عيد الفطر المبارك تواصلت الأيادي البيضاء لقائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فبتوجيهات سموه وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تقرر صرف الدفعة الأولى من قروض الإسكان للعام الحالي بقيمة 3.4 مليار درهم، وتوزيع مساكن وأرض على المواطنين في أبوظبي. وقبلها بيوم واحد اعتمدت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ترسية حزمة مشاريع تنموية جديدة بقيمة 900 مليون درهم. وقبلها غمرت الفرحة قلوب 3354 من أبناء المواطنات، بعد إنجاز الهيئة الاتحادية للهوية إجراءات صرف وثائق جنسية الدولة. حلقات متصلة من مبادرات الخير في بلاد زايد الخير تتمحور حول نقطة واحدة، إسعاد المواطن وراحة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له ورفاهيته وتحقيق الاستقرار للأسرة باعتبارها العماد الأساس لاستقرار المجتمع.

وفي ذات الإطار أيضا جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين. وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإصدار قرار بخفض رسوم تسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع في أبوظبي من 4% من قيمة المقابل إلى 2% أو 1% أو إعفائها تماماً حسب تصنيف الأراضي، بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع.

حلقات متصلة لإسعاد الإنسان وتوفير كل الظروف لانطلاقته في مجال الأعمال والمشاريع بعد أن توفرت له الإمكانيات والبيئة المثالية للأعمال، وبذات القدر الذي يحقق ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لريادة الأعمال.

توجيهات ومبادرات وقرارات وإجراءات لقيادة آمنت بأن الإنسان هو الأساس والمحور للنهوض بالوطن ليكون في المكانة الجديرة به في صدارة البلدان المتطورة والمتقدمة. وبالمقابل تضع تلك التوجيهات والمبادرات الجميع أمام مسؤولياته لرد جزء ولو بسيط من الدين الكبير الذي يطوق الأعناق ومن جمائل هذا الوطن الغالي. وذلك من خلال العمل بدأب لتعزيز المكتسبات والمنجزات والمحافظة عليها، ففي ذلك أسمى تعابير الشكر والامتنان للوطن وقيادته، وعمار يا دار حكمها خليفة حفظه الله وإخوانه الميامين. ودامت راية الإمارات وطن البشارات شامخة في ذرى الأمجاد.