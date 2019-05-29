مقابسات رمضان 29-5-2019

قبل البدء كانت الفكرة:- أتساءل مرات كيف هو فطور الرؤساء في رمضان، هل تجمعهم الطاولة الواحدة العائلية؟ هل هناك طقوس معينة يسيرون عليها في هذا الشهر الفضيل؟ هل يمارسون الطبيعة العائلية، كأن يوقظوا أبناءهم للسحور؟ هل أكلهم خفيف؟ هل يتابعون مسلسلات رمضان؟ أم أن الوقت لديهم كيفما هو في الأيام العادية، مشحون بالعمل والمواعيد واللقاءات والرسميات؟

خبروا الزمان فقالوا:- الإنسان السليم يندم على الخطأ الذي فعله، والإنسان النقيّ يندم على الصواب الذي لم يفعله.

كل شيء يمكن أن يكون له فرصة ثانية، إلا الثقة.

جبران خليل جبران

الثقة كالإنسان، سنوات لتكبر، وثوان لتموت.

مالكوم إكس

أصل الأشياء: الأرض عند البابليين تشبه القرص المفلطح، وهي طافية على الماء، عند قدامى المصريين: قرص بيضاوي مبسوطة، ومن فوقها قبة حملت الشمس والقمر والنجوم، وعند اليونانيين: قرص على الماء، فوقه قبة فيها الشمس والقمر والنجوم، وتحتها قبة يذهب إليها الموتى، حتى جاء فيثاغورس في القرن السادس قبل الميلاد، وقال إن الأرض كرة، وحولها تتحرك الأجرام، وهي تتحرك في مدارات وينتج الليل والنهار والفصول والأعوام، ثم جاء أفلاطون مقراً بنظرية فيثاغورس، وأضاف أن لكل دائرة مداراً، وتحدث عن القمر والشمس والمجموعة الشمسية، وخلق البراهين لتكور الأرض، أما العرب فأخذوا من علوم اليونانيين، وقالوا إنها كروية، مثل: ابن خردوذبة والخوارزمي والإدريسي، وهناك الروسي «كوبرنيكوس» والبرتغالي «ماجلان».

لغتنا الجميلة: للأواخر من الأشياء مسمياتها في العربية، الخاتمة، آخر الأمر، الغائرة آخر القائلة، الساقة، آخر العسكر، العُجمَة، آخر الرمل، ولنعيد قراءة مسمى «بدع العيم» عندنا، البراء، آخر ليلة من الشهر، وهو يوم سُعد، الفَلتَة، آخر ليلة من الشهر الذي بعد الشهر الحرام، الكيُّول، آخر الصف، الزُّكمَة والعُجزة، آخر ولد الرجل، الغَلس والغَبش، آخر ظلمة الليل، السُّكَّيت، آخر الخيل، الأهزع، آخر السهام.

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فَوّرت سكر واستوى مرّ من قال لي عليك هب مَارْ

كل سببي من ياهل حرّ اللي خدوده تشعل أنوارْ

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على الخطا ما تسمح النفسِ ما ايّوز الثوب لاثنينه

غير واحد فيه مختصِ لي عليه اهله مفصلينه

كيف يدخل في حرم غرسي إيعمد ويخرط من التينه

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شوب تين وشَلّته طيره من يدلها وين تضوي به

شفت بدوي عَضّه بعيره ما حصل مرهم يداوي به

من رمستنا:- الشوف، والشيفة، وشاف، بمعنى النظر والتبصر والظن والهيئة، نقول مرحبين: «حيّ بهالشوف» والمثل: «الشيفة شيفة، والمعاني ضعيفة» بمعنى الهيئة، وأشوفها هب عضيله، بمعنى الظن، وأشتاف، حدق وجلى النظر في الشيء، وشوف الجمل، طليه بالقطران عن الجرب، والشوّاف، البصّار والحاسب، والشوّافة، قارئة البخت، نقول: شوف لك شوفة غير هالشوفة، بمعنى شوف لك صِرّفه، وفي أمثالنا: «قلة شوف، وحرقة يوف»، و«مثل البقرة شايفه حريقة»، نقولها للمندهش تشبهاً بعيون البقر الواسعة خلقة، فكيف إن رأت حريقاً.