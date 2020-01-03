الأخضر والأصفر

بعض الوجوه ندية خضراء متعافية من الدرن، والشجن، والحزن. بعض الوجوه صفراء شاحبة، صاخبة بآلامها الداخلية، مقطبة مجدبة، غائرة مثل آبار ناشفة.

بعض الوجوه تأتيك بحناء الفرح، يانعة، يافعة، لامعة بابتسامة تفتح لك نوافذ التفاؤل، وتهديك نسائم الانشراح. بعض الوجوه مثل زجاجة مكسورة، جارحة، فادحة في خسائرها، مغمورة في مياه ضحلة، مطمورة في رمال قاحلة.

بعض الوجوه مثل الأشجار المثمرة، لها خصلات النضوج، وعناقيد البهجة، لها صيغة الجمل الشعرية بالغة الفصاحة، نابغة الحصافة.

بعض الوجوه تلون حياتك بالغبن، وتضع في طريقك مكبات نفاية، لها رائحة العدمية.

بعض الوجوه تغسل دنياك من القنوط، وترسم في عينيك صورة الأمل، وتكتب على جبينك عبارة «الدنيا رحلة»، فاغتنم رحلتك، واقطف من أشجارها، ثمرات السعادة.

بعض الوجوه تصفعك بالغم، والهم، وسوء الكلم، بعض الوجوه، تلبسك السندس، والاستبرق، وتهديك رسالة تعبر فيها عن لقاء، مكسو بعفوية الحياة، وشفافية النظرة الأولى.

بعض الوجوه، مثل طقس صحراوي، مشوب بالغبار، ودخان مركبات قديمة. بعض الوجوه تملؤك حنان السحابات الثرية بعطر السماوات، ومشاعر النجوم المضيئة. بعض الوجوه لها سحنة الأخشاب المتشظية، تحت لظى الشمس القائظة، وملامح الضباع في غابة التوحش.

بعض الوجوه تسكب لك النظرات، مثل قطرات المطر، في ليلة ربيعية مبهرة.

بعض الوجوه تقذف في وجهك رمال الأسى، وتناولك جمرات المواقد المحترقة، بألسنة النار. بعض الوجوه، مثل أحلام الطفولة، تأتيك ناعمة، بملمس الحرير، ناعسة، برمشة الجفون المكحلات. بعض الوجوه قاتمة مثل فوانيس مطفأة، مثل غيمة حانقة، مثل كسوف الشمس، وخسوف القمر.

بعض الوجوه تأتيك مثل أنامل مخضبة بحناء الفرح، مثل خصلات مسبلة على جيد، وخد. بعض الوجوه، جامدة، مثل وجه دمية، مثل قالب إسمنتي.

بعض الوجوه، تأتيك مثل صفحة الماء الرقراق، مثل جدول يسيل من علٍ. بعض الوجوه، تراها، وكأنك تتخبط في تضاريس غريبة، تأتيك مثل كهوف تاريخية، بعض الوجوه، تأتيك مثل أجنحة الطير، ترفرف عند جفنيك فتلهمك البهجة، وتمنحك الحرية.

بعض الوجوه، غارقة في العتمة، مثل حفرة في زقاق مهجور، بعض الوجوه، تأتيك، وكأنك تعرفها منذ زمن الطفولة، بعض الوجوه، رغم قربها منك، إلا أنها تبدو أبعد من القارات القصية.

بعض الوجوه تنأى بك عن الحياة، وتأخذك إلى القبر، بعض الوجوه، لا ترى فيها غير، حالة الاستلاب، وانحطاط المشاعر.