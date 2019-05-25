«حديث البرزة»

تتواصل أصداء حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحضور البرزة الرمضانية لموظفي حكومة أبوظبي مساء الثلاثاء الماضي. أصداء واسعة لحديث شفاف صريح نابع من قلب قائد ذي رؤية يؤكد في كل مناسبة وملتقى على الرهان الكبير والاستثمار العظيم في أبناء الوطن باعتبارهم أهم أدوات العبور للمستقبل الذي نريده ونتمناه لبلادنا.

في ذلك الحديث جدد سموه التأكيد بأن نجاح الرهان على الطاقات والقدرات المواطنة يعتمد على أمور عدة في مقدمتها عدم الانسلاخ عن الجذور والتمسك بالموروث الإماراتي، لاسيما الحرص على المجالس وما تمثله من تواصل بين الأجيال وتعزيز اللحمة والهوية الوطنية وصونها من الظواهر السلبية الطارئة كالانقطاع عن التواصل بين أفراد المجتمع والانشغال بالهواتف.

كما جاءت دعوة سموه للتفكير خارج الصندوق والترحيب بالآراء والأفكار والمقترحة التطويرية لتمثل أحد صور التفاعل بين مكونات المجتمع والعاملين في مختلف المجالات، وهي دعوة للتطوير موجهة للذين يعتقدون أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. فقد أكد سموه بأن لتقدم الوطن ركائز تتمثل في الاجتهاد والتفاني والتعلم المستمر، مشيراً لوجود حاجة دائمة لتطوير وتحديث أنظمة العمل الإداري في حكومة أبوظبي، لتصبح أحد أفضل مدن العالم على مستوى الأمن والاستقرار وريادة الأعمال على مستوى الإمارة من الناحية الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وقد أورد سموه مثالاً للحاضرين بضرورة ألا يتحرج أي مسؤول كل في موقعه من الاطلاع على التجارب الناجحة للآخرين والاستفادة منها وتطويرها.

وأكد قمة أولويات القيادة المتمثلة في قضايا «خدمة الناس ورفع مستوى جودة حياتهم وتوسيع خيارات العمل أمامهم». كما حمل اعتزازاً بدور القطاع الخاص باعتباره شريكاً للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية. وعبر كذلك عن تقدير خاص للأخوة المقيمين الذين أسهموا منذ تأسيس الدولة ولا زالوا في مختلف قطاعات التنمية والبناء والتعليم والصحة.

لقد أكد حديث بوخالد أن تحقيق التطور المنشود مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع وبالذات موظفي حكومة أبوظبي أن يكونوا أكثر انفتاحاً على الآراء التطويرية والممارسات التي تقود للوصول لما تنشده قيادتنا الحكيمة في «تحويل تجربة العمل الحكومي في أبوظبي إلى مصدر إلهام للحكومات المختلفة» وقال للحضور: «نحن محظوظون بكم»، ونحن نقول بل نحن المحظوظين بوجودك قائداً حصيفاً ومعلماً يعبر بِنَا للمستقبل بأدواته ورهاناته»، حفظك الله والإمارات.