زايد الإنساني "2"

قد ينتمي الناس إلى زعيم في هذا العالم، بناء على انتماء إلى نظرية أو عقيدة أو ملة أو طائفة، وقد تعتري هذه العلاقة تقلبات، وتغيرات، وضمور، وثبور، لينتهي الأمر إلى خواء، وجفاء، وذبول، وخمول.

أما في حب زايد، فإن العلاقة أوسع من المحيط، وأرفع من النجوم، وأعظم من التضاريس، وأنبل من الانتماءات الجوفاء.

لأنَّ الحب في زايد بني على نقاء السريرة، وصفاء القريرة، وبهائها، حب جاء من منطقة الثنايا العفوية، ومن خصال قائد أسرى بشعبه والنَّاس أجمعين إلى مواكب الصدق، ومناكب الشفافية، وذهب بالحياة إلى حقول يانعة وفصول يافعة، وهطول مترعة، ونهول مبدعة، وسهول مشرعة.

أحب الناس الشيخ زايد، لأنه لم يأت بنظريات مقعرة، ولا أيديولوجيات مرقعة، بل جاء بتجليات من نبع واقعه، فجلل القامات بنخوة الشهامة، وكلل الهامات بنشوة الكرامة، حتى صار بوصلة للجهات الأربع، تحتذي بخصاله، وتقتدي بوصاله، وتسام الأرواح من أجل التخلق بأفعاله، والانتماء إلى جميل أفضاله.

نذهب شرقاً، ونسافر غرباً، وأينما حللنا وارتحلنا، نجد اسم زايد يرتفع في المعالم، والعوالم، نجد اسم زايد راسخاً في ضمير الناس، مثل ماهي القيم السامية المزروعة في الأصلاب والترائب، نجد اسم زايد مثل الأنهار تصب رحيقها في أتون الأرض، وجذور الشجر، ومهج الطير، نجد اسم زايد في المدارس، والمساجد، والمدن، والقرى النائية في أصقاع العالم، تقف شاهدة على براعة زايد في صناعة الحب، وبث الأحلام الزاهية في عيون من تشظوا، وتشطفوا، ومن أتعبهم الشقاء من طول سهر، وسفر، وكدر.

نجد اسم زايد علماً يرفرف في سماوات الدنيا، يسير بألوانه الناصعة، إلى أن الحب هو وحده النظرية التي لا تبور، وهو الشجرة العملاقة التي لا تخور، وهو النهر الذي لا يجف، ولا يكف، ولا يخف عن العطاء، وهو الكتاب المفتوح، فلا فيه لجلجة ولا فيه جلجلة، إنه النعمة المبجلة، إنه الفضيلة المكللة، بأخلاق النجباء، وقيم النبلاء، ومبادئ الأصفياء.

عندما نذكر اسم زايد، ونقرأ تضاريس العالم، نقول أين هؤلاء من بداهة زايد، ورونق الصحراء التي رسمت عفويتها في سمات زايد.

نقول ذلك ونحن نتأمل وجوه أطفالنا، ونتمنى أن يتحلى هؤلاء بأخلاق زايد، نقرأ ملامحهم وفي عيوننا بريق ذاكرة لا تنسى ما لوّنه زايد في ضمائرنا، وهي الألوان التي تكتسي بها سحنته، ومحياه الكريم. رحم الله زايد، وأسكنه فسيح جناته، وإن غاب زايد فإن قيمه النبيلة تحضر في ضمير أنجاله الأوفياء، وهم نسل السليل، المهيب، النجيب ، فخر، وذخر، وعز هذا الوطن.