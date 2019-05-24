رمضان حضن الأمومة

كلما هلَّ هلال رمضان المبارك تعود ذاكرتي إلى الوراء للنبش في التراث العربي الإسلامي. فما الرابط بين رمضان كطقس صيام وعبادة، وبين مدونات التراث؟ عن أي شيء أبحث فيه ليعيننا على مشقة الصيام مثلاً؟ أو ليعيد لي ذاكرة منسية لحضارة سادت ولم يجاوزها الزمن في مسيرته الجبارة؟ أم للتنقيب في تراث نسيناه على أرفف المكتبات، وعلاه غبار الأحداث والتطور المعاصر؟ والبحث في التراث في شهر رمضان ليس مقتصراً على مجال دون مجال، بل إنه المورد اليومي طوال الشهر، لأجهزة الإعلام بتنوعها الهائل: الصحيفة والفضائيات، ومواقع الإنترنت، وأبحاث الدارسين، والمنظّرين والخطباء... إلى آخر القائمة.

وإذا كان الترابط بين رمضان وبرامج إعداد الطعام وتنوع أصنافه، التي تبثها الفضائيات على تعددها، والصحافة وملاحقها، يومية كانت أو أسبوعية، تبرره سلطة الإعلانات، فإن الترابط بين رمضان والنبش في كتب التراث، أمر يعجبني شخصياً. فكتب التراث تعيدني إلى ذاكرة أصبحت منسية تحت وطأة التكنولوجيا المعاصرة وشبكاتها الاجتماعية التي باعدت بيننا وبين تقاليدنا الموروثة في شهر رمضان، فحين نتأمل بعض تقاليدنا الطيبة في شهر رمضان نلاحظ أنه في هذا الشهر كان يلتئم شمل الأسر المتفرقة تحت وطأة الحياة ومشاغلها.. فعلى مائدة الإفطار يجتمع الأبناء والأحفاد، فيما يشبه العودة إلى أحضان الأم.. ويتذكر الجار جاره، كما يتذكر الأقرباء أقرباءهم البعيدين، وكأن رمضان هو شهر التآلف والمحبة والتسامح، واستعادة العلاقات التي تقطعت بين الناس.

وبالمقارنة، هل تشبه عودتي إلى قراءة مدونات التراث تجمّع الأسر المتفرقة على موائد الإفطار؟! هل التراث هو عائلتنا التي نسيناها تحت سلطة إيقاع الحياة المتسارع، ومشاغلنا المتشعبة؟ هل إن العودة إليه تشبه الرغبة في العودة إلى أحضان الأم، أو محيط العائلة المطمئن؟ شخصياً أريد أن أعتقد ذلك. ففي العودة إلى قراءة مدونات التراث ثمة إضاءة لبقعة معتمة في الذاكرة المعرفية، لكل إنسان معني بالقراءة، أو كما نعلق مازحين على المنشغل بالقراءة (مصاب بسوسة القراءة)، لكن في التراث ثمة مفارقات لا تستقيم مع التأويل والتفسير. فمعرفة العيوب جميلة كمعرفة الشمائل، وإلا فكيف نفرز وننتقي، نختلف ونتفق. كيف ننقي ذاتنا المفردة ونتمايز عن غيرنا؟ التراث ذاكرة نعود إليها للتنبه، لنعي المخزون الذي تنطوي عليه ذاكرتنا الثقافية، لنكتشف كيفية تشكل شخصياتنا هذه، كما نعرف بذور تقدمنا في كل شهر، وكل عام!