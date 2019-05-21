"الملك".. تكامل المنظومة

حقق نادي الشارقة بطولة دوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه والأولى في عهد الاحتراف، بقيادة مدربه ابن النادي الفائز بجائزة دوري الخليج العربي عن فئة أفضل مدرب عبدالعزيز العنبري، وبانسجام فريق العمل في كل المواقع فهنيئاً له ذلك.

الشارقة هو النادي الوحيد الذي شارك جمهوره في مؤازرته في كل تدريباته، والتفت الجماهير في التدريب الأخير قبل مباراة التتويج أمام الوحدة، والفريق ليس كغيره من الأندية والمدربين الذين دائماً ما يجرون تدريبات مغلقة عن الجمهور والإعلام، وحتى عن مجلس الإدارة، وفاق الحضور الجماهيري لمحبي الملك متابعي بعض المباريات الرسمية.

والشارقة هو النادي الوحيد الذي وجدنا في منظومته تواصل الأجيال ومجالس الإدارات، ووقف الكل مسانداً للفريق ولم نسمع أن مجالسه السابقة تحارب نجاحاته ووقف الجميع في خندق المؤازرة لعودة الشارقة لمنصات التتويج ملكاً، بقيادة المخضرم سالم عبيد الشامسي ونائبه ومجلس إدارته وشركة كرة القدم بقيادة محسن مصبح وكل من ينتمي لأسرة النادي في مختلف المواقع.

كثيرة هي الأندية التي ينعدم فيها تواصل الأجيال وتسلط سيفها في وجه إداراتها الجديدة، لإثبات أنهم كانوا الأفضل رغم فشلهم في القيادة والعمل بروح الفريق الواحد، متناسين أن العمل في المنظومة الرياضية هو نتاج جهود السابقين ويكملها اللاحقون، ويتطلب من الجميع الوقوف خلف المنظومة لأن العمل في المجال الرياضي يتسع للجميع، وليس شرطاً أن يكونوا جميعاً في مجلس الإدارة، فالمشورة والاستعانة بالسابقين لن يفقد القادمين مكانتهم ولن ينتقص من شأنهم، وما يحدث في الأندية لمسناها في بعض الاتحادات أيضاً.. فلماذا لا نقف جميعاً في خندق واحد ونستفيد من الخبرات التراكمية للبعض؟ ولماذا نحارب الإدارات الجديدة الناجحة؟ لنثبت أحقيتنا في البقاء على سدة الإدارة خاصة من الذين يحملون فكراً متطوراً واستراتيجية تحقق النجاح المطلوب.

فالعمل التكاملي في منظماتنا الرياضية مطلب مهم والنجاحات التي تحققت وتتحقق يجب أن تستمر ولا تتوقف عند التغيير أو التجديد.. والأمثلة على ذلك كثيرة في محيطنا ولنا في تشكيل مجلس الوزراء العبرة في تواصل الأجيال بإسناد عدد من الحقائب الوزارية لفئات الشباب تحقيقاً لمبدأ تواصل الأجيال والاستفادة من جيل الشباب الذي سيواصل المسيرة بالاستفادة من أصحاب الخبرة في منظومة العمل الحكومي في الوقت الذي نراهن على نجاح التجربة في ساحات الرياضة.