نعمة الأبناء

يعرّف علماء النفس القلق بأنه «حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية، لخلق شعور غير سار يرتبط عادة بعدم الارتياح أو التردد. وغالباً ما يكون القلق مصحوباً بسلوكيات تعكس حالة من التوتر، مثل الحركة بخطوات ثابتة ذهاباً وإياباً، أو أعراض جسدية، أو اجترار أحداث الماضي. فالقلق هو حالة مزاجية تحدث من دون التعرف على آثار تحفيزها». ولأن هذا التعريف ليس جديداً عليّ، لأني أعرف أسبابه ونتائجه، إلا أني لم أستطع دوماً التخلص منه.

وأذكر أنني في يوم ما كنت أحاول مقاومة القلق والاكتئاب فكتبت في مذكرتي: استيقظي في الخامسة صباحاً، اذهبي إلى البحر، استحمي حتى السادسة أو حتى ترتفع الحرارة. عودي إلى البيت، استحمي، تناولي فطورك وفق ما تحبين. تفحصي نباتاتك وحاجاتها لمدة نصف ساعة. توقفي، اشربي شاياً، ارخي عضلاتك، قومي بعملية شهيق عميق وزفير خمس مرات. ابدئي الآن في كتابة ما قررت إنجازه حتى الثالثة بعد الظهر. تناولي غذاءك، استلقي أو نامي لمدة ساعة، استيقظي في الخامسة مساء، اسقي نباتات حديقتك الجميلة. في السابعة تناولي العشاء، وتمشّي في البيت لمدة ساعة. ثم ابدئي في الكتابة. في العاشرة مساء اقرئي حتى الثانية عشرة، ثم ارخي عضلات جسمك ونامي، ثم استيقظي باكراً كما لو أنك ستذهبين للعمل، وتذكري أنك تعملين عندك وهذا مبعث حرية وسعادة نادرة. وتذكري دوما أن الإنسان يمتلك قوة وطاقة من الاحتمال لا تقدر، وهي بشكل استعدادات مدفونة، فعلى هذا الإنسان أن يحييها من مدافنها!

كنت أقرأ هذه الورقة كل صباح وأنفذ ما سجلته فيها، لكني حين توقفت عن ممارسة تعليماتي تلك، عاد القلق ينخرني ويطفئ شعلة روحي، ويؤجل كل مشاريعي وممارساتي لهواياتي التي كنت أتقنها على مدار السنين. والتي لم أعد تحت وطأة القلق والاكتئاب أرغب في ممارسة أي منها. كما لم يعد لديّ أي اهتمام بتجميع قصائدي وكتاباتي الكثيرة المتناثرة على شاشة الكمبيوتر وصفحات دفاتري القديمة.

لماذا يا أمي؟ قال لي ابني قيس. قلت لأن لا مزاج لي. قال لماذا؟ قلت: لا أدري. قال تدرين.. إنه القلق والاكتئاب.. فقاوميه. واحضري القلم واكتبي هذا الذي سأقوله لك: «أنا إنسانة جميلة وذكية وشاعرة ومتعددة الهوايات والإبداع. وأنا أدرك أن سعادتي في داخل روحي وقلبي وعقلي ترافقني مساءً وصباحاً على مدار العمر»، ثم تذكري أن تقرئي هذا الكلام كل يوم قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

هكذا ينهض بنا الأبناء حين تغرقنا قسوة الحياة في بئر القلق والاكتئاب!