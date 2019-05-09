مقابسات رمضان

قبل البدء كانت الفكرة: بعض الممثلين مثل الشحاذين، ما تشوفهم إلا في رمضان، والسبب ليس هم، السبب المحطات التلفزيونية التي تأكل الأخضر واليابس في رمضان، ولو عرضت أعمال هؤلاء الممثلين في أيام غير رمضان، فلن تشتريها المحطات التلفزيونية بشروى نقير، لأنها فقيرة مادياً وإعلانياً، وفقيرة بالمشاهدين، ورمضاننا هذا غاب عنه نجوم الفن، وبدأنا نلتمس الخير في الوجوه الفنية الجديدة!

خبروا الزمان فقالوا: - «كن حسن المظهر، ولن تنساك العيون، وكن حسن الخلق، ولن تنساك القلوب».

- «ليتعلم الناس أن الإنسان الأغنى، ليس من يملك الأكثر، بل هو من يحتاج الأقل». جبران

- فاعتان منها عِينَة فاختارها حتى اشترى بعينه خِيارها

أصل الأشياء: أصل السلالات البشرية حسب تقسيم علماء الأنسال، ثلاث سلالات، وبعضهم قال ستاً وسبعاً، وبعضهم الآخر عد إلى الثلاثين، لكن المتفق عليه ثلاث سلالات: «السلالة القوقازانية»، وهي الشعوب التي تقطن بحر قزوين والبحر الأسود والتي سكنت أوروبا، وشمال أفريقيا والجزيرة العربية وإيران والهند، السلالة «المنغولانية»، وهي التي تضم اليابان والصين وكوريا وتركيا وأهل التبت والشعوب الملاوية والأندونيسية والهنود الحمر، والسلالة «الزنجانية»، وموطنها أفريقيا كلها، عدا سكان الشمال الأفريقي على شريط البحر الأبيض المتوسط، لكن الهجرات الإنسانية الممتدة عبر العصور، جعلت من تزاوج هذه السلالات شعوباً أخرى، ولم تخلق سلالات.

لغتنا الجميلة: من أمثال العربية: «ليس لمخضوب البنان يمين»، هو مثل يضرب لعدم ثبات يمين النساء وحلفهن، لأنهن متقلبات الرأي، والعاطفة، قال مسكين الدارمي:

وإن هي أعطتك الليان فإنها لغيرك من خِلانها ستلين

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين

محفوظات الصدور:

مويةٍ من اللجّ مِزْرَقّه طبّعتني والهوى شامي

آه يا من عاين الدَّقه في الخلا وارجابه احيامي

يعل يود السحب مدفَقّه وين يرتع سيد الأرامي

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تزهي روايب كفّه اطروق بالملتفت والحيل غَرّاق

والبلبكي ما ياك مدلوق في شارعٍ من الخد برّاق

يطرب هوى من هزه الشوق رنين خلخاله على الساق

من رمستنا: «اللي ما يعدّك مكسب، لا تعدّه رأس مال، واللي مايحسبك فرض، لا تحسبه سِنّة، واللي مايعدّك ربح لا تعده خسارة»، مثل يلخص مبادئ مهمة في الحياة، نقول: أنت فرض، وغيرك سِنة، دليل أهميته، من الفروض والسِنن، والفرض من أجود أنواع الرطب، وأشهى الخرايف، له معزة خاصة عند البيدار وعند الهنجري، وعند من يستطني النخل من الحضّار أو المقيمين، لأنه يؤكل رطباً، وسحاً وتمراً حسيلاً ومدلوكاً، ويمكن أن يؤكل حوليّاً، بمعنى دار عليه الحول، ونقول في المثل: الفرض، خزينة الأرض، إن أكلته هنأك، وإن بعته غناك»، يقول الشاعر

يا الفرض في ذي الساحه اشهــــــــــــــد أنـــك غريب مـربـــــاك صــــــــــــــوب الباحـــــــــه ويــــــن المايــــه دعيــب