للحب عيون لا ترى إلا محاسن من نحب

نطوي عليهم، ونثني على ما يفعلون، لأننا نحبهم، فلا نرى غير محاسنهم، فعندما تحب الشيء، تكون أنت هو، وهو أنت، تكونان في الوجود واحداً.

عندما تحب الشيء يصبح هو أنت، وتكون أنت عين من تحب، فلا ترى غير ما يزرع الابتسامة على شفتي من تحب.

ليس الحب إيجابياً في كل الحالات، فأنت لو أنبت طفلاً مهما كان مشاغباً، ومشاكساً، ستجد من يقف في وجهك من يحبه وأول المحبين هي الأم.

هي تعرف الزلات، فيغفرها قلبها المحب، هي تشعر بما خطأ في سلوك أبنها، ولكن قلبها المحب، يقول لها إنه طفلك الذي يسكن هنا فلا تدمي قلبك.

عندما تكون في صحبة من تحب، يراه الناس بعيون غير عينك، فأنت تراه كما ترى نفسك، ولا أحد يؤنب نفسه، إلا في حالات استثنائية، ولدى أشخاص استثنائيين، وهؤلاء نادرون، وقد يكونوا نادرين.

الحب فعلاً كائن أعمى وأصم، وأبكم، الحب مثل الأنهار، تذهب إلى البحار، مهما كانت هائجة، أو ساكنة الحب مثالياً مثل الوردة، هي تحب أن تعطي، بصرف النظر من تذهب إليه الرائحة، الحب كالنحلة تعطي الشهد فقط، ومن دون شروط.

الحب يجعلك لا شيء من دون من تحب لذلك فهو يغنيك، لكي يحيا من تحب، الحب يقصيك خارج الامتعاض، وأحياناً يجعلك بلا عقل، كي يبقى القلب وحده يقلب أوراق المشاعر، ويلقنك دروساً في التفاني، فقد تخطئ، قد تتجاوز حدود إنسانيتك، فتكون بلا عقل، وتذهب إلى الحياة، بقلب يبث الدماء، في جسد من تحب، وليس جسدك، فقد يقول قائل هذا هو الحب الحقيقي، ولكنك عندما تكون كذلك تكون قد فرطت في مبدأ الحياة الحقيقي، وهو أنك أهديت حريتك لآخر، وأصبحت أنت كالأنعام، أصبحت في غابة، تنمي الوحوش، والضواري، وتسهب في تجريف التربة كي يصبح العالم بلا عقل، ويصبح الحب مثل مياه الوديان التي تغرق الزرع ولا تروي، الحب الذي يصبح كمداد الأقلام يسكب على الرمل فتصبح الكلمات مثل اختبار «رورشاخ» بلا معنى، ولا قيمة، ألا للمجانين الذين يقعون أسرى للإيحاء.

الحب عندما يقضم تفاحة الانتماء الأعمى، ينهي تاريخ العلاقات الإنسانية، بطرف عين مغبون. الحب سلبي إلى درجة الفشل، عندما تحتدم فيه عواصف الأنا المكسوة، بمعطف الصدق، الحب مملكة متقاعسة عندما تتخلى عن مليكها العقل وتغادر السيادة مشاعرها.