الصمت طريق الحقيقة

عندما ترتاب من شيء ما فاصمت، فسوف ترى الضوء الذي يشير إلى الحقيقة.

عندما تشعر بالضجيج يطوقك من كل الجهات فاصمت، فسوف تعرف من أين تأتي الريح، فسد الثغرة التي تسرب المياه الضحلة.

عندما تصطدم بحائط سميك لا تفعل شيئاً، بل فاصمت، فسوف يتهدَّم الجدار بنفسه، لأنه لم يحقق هدفه، ألا وهو إيذاؤك.

عندما تقوم بجولة حول سُور منزلك، وترى مجموعة من الطيور، منهمكة في نقر البذور المتناثرة تحت الأشجار التي تحيط بالسور، اصمت، حتى لا تفزع الطيور وتذهب بعيداً، وتظل البذور تحت الأشجار تسوطها الشمس بألسنتها النارية، فتعجف وتجف وتصبح نفاية مؤذية، تشوه المنظر العام لمنزلك.

عندما تجد طفلك في حالة هيجان، وفوضى وصوته يشرخ الأثير، دعه يفعل ذلك واصمت، وبعد فترة ستجده يأتيك هادئاً مثل النسيم وفي عينيه بريق الارتياح، لأن في صمتك عدم اعتراض على فعل أكره عليه طفلك، وقد أرغمته الأنا بأن يفعل ذلك كي يخفف من وطء الاحتباس الحراري في داخله وما أن فرغ هذا الغبار، شعر بنظافة المحيط الداخلي لقلبه، فاستراح وأراح ومن دون بذل أي جهد سوى الصمت.

عندما تدخل المنزل، وترى زوجتك في حالة يرثى لها، وقد قطبت الحاجبين وعقدت الجبين، وأصبحت مثل لجين اكتسحته غيمة حمقاء، وظلت تنظر إليك مثل قطة حشرت في زاوية مغلقة وتحوَّلت أسنانها الأشبه بحبات اللؤلؤ إلى أنياب حادة كمنشار الحداد فاصمت، وتأمَّل محياها وشيِّعها بابتسامة باردة، واستمر في ذلك حتى يبرد صدرها، ثم التفت إلى ملامح وجهها وتأمَّلها بإمعان وعمق، ستجد تلك القطة الشرسة، قد زمَّت شفتين على كلمة ربما لم تفهمها، ولكنك ستكتشف بعد حين أنها تعني الأسف، ثم استمر في تشييع الابتسامة الدالَّة على التعاطف، ستجد القطة تذلل رأساً، وترخي جدائل الهوى، سعياً لارتشاف رضاب الوجود واستمر في الصمت، وفي الأخير ستسمع هديل الحمام من حولك، وحفيف أوراق شجرة الليمون وشلال ماء ينهمر من حولك، ناثراً رذاذه الدافئ على محياك، ستجد الحياة تغيَّرت فجأة، وتحوَّلت المحيطات إلى أنهار، والصحراء إلى حدائق غنّاء، والجبال الرمادية إلى نجود، ترفل بأحلام الطير الزاهية.

الصمت ينقيك من الضجيج، ويجعلك أكثر صفاء، ونقاءً، وبهاء، وجمالاً.