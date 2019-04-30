- «يقول لك المرأة تطالب بالمساواة، وهي لا تطبقها في بيتها، تجد الواحدة منهن تحتل عشرة أبواب من خزانة الجدار، وتبقي لزوجها ضفرتين يتيمتين مثل باب بيت الفقير، ولا تكتفي بذلك تظل تعقط فيما تبقى للزوج المصون من تلك الخزانة أغراض منتهية صلاحيتها، أثواب ملبوسة وغاب رونقها وطرازها، وبعد أن تمتلئ خزاناتها بملابس لا تعرف ألوان نصفها، تبدأ بالزحف نحو ملابسك، فتلايمهن على بعض لتوسع المكان لثيابها، وتبقى ملابس الزوج متراصة ورخوة ومتقرفصة مثل فانيلات فريق كرة قدم مهزوم مرتين متتاليتين خلال أسبوع واحد»!

- «تجد ربة البيت تأخذ دروساً في «التوست ماستر»، وتنضم إلى دروس «اليوغا»، ولا تترك كتباً يتعلق بالمحافظة على تنفس السعادة، واستنشاق الإيجابية، لكنها ما أن تدخل بيتها، وتسمع حشرة عيالها، تنسى كل دروس الإيجابية وأفكار التأمل ودروس «اليوغا»، وتبدأ في الصريخ، وحرق أعصابها، ونتف شعرها»!

- «ما يضحكني لما يتضارب أصحاب المطاعم، وخاصة الشعبية التي تقدم الدسم وسمن الدار والطليان الصغيرة التي توسد بها ضرسك، ولا تدري بها تقرضها قرضاً، وبين محال التخفيف والتنحيف والقضاء على الكرش في شهر وبدون مدرب، وأدوية مستخرجة من لب النخل وجذر الناريل، وكله طبيعي ولا يؤثر على الشعب الهوائية ويمنع تساقط الشعر ويزيل القشرة، وهو كله خريط في خريط، جاء رمضان وبدأت الحرب الإعلانية بين الكرش، وشفط الكرش»!

- «لا أدري لماذا يصر المذيعون في إعلاناتهم بالوقوف بوضعية المكتف، وكأن الواحد منهم في تحد مع الجمهور، طيب الحين بيجيبون المذيع الاصطناعي، هذا كيف يمكن تكتيفه»؟

- «يعني.. في مرات ترى مناظر وتريد تعرف كيف يمكن تفسيرها؟ مثل ذاك السائق صاحب «الاستاوت» المسرع بشكل جنوني في الطريق العام، المشكلة أن سيارته «البيك آب» شايله «اعساوه»، يعني لو تدور على مثلها وما تحمل فلن تجد في كل الإمارات، المشكلة تمت السيارة المسرعة بجنونها ترمي بين الحين والحين «عسو» في وجوهنا، يعني شو كان بيخسر هذا السائق المتهور، خاصة وأنه يبدو كان حاملاً شيئاً ثميناً، وكلها عساوه يابسة، بتستعمل لكش أرض الحوي والبيوت»!