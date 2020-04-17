«كورونا».. حرب بلا أسلحة

عجيب غريب، فرغم أن جائحة فيروس كورونا التي تجتاح دول العالم شرقاً وغرباً، وتقتل عشرات الآلاف من البشر، وتهدد الملايين منهم بالإصابة والموت إذا لم يلتزموا الحجر الصحي الذي فرضته كل الدول على ساكنيها لتحاشي وباء هذا الفيروس غامض المصدر، إلا أننا ما زلنا نسمع الأخبار التي تبثها الإذاعات وقنوات التلفزيون عن استمرار الحروب بكل أنواع أسلحة الدمار التي اخترعها البشر منذ آلاف السنين حتى هذه العصور من التطور التكنولوجي. ما زالت هناك حروب مستمرة بين بعض الدول، شرقاً وغرباً، رغم معاناة البشر في كل بقاع الأرض انتشار هذه الجائحة الأشد خطراً من كل أسلحة الدمار.

لقد ارتكب الإنسان أكبر وأخطر خطأ حين اعتقد أنه هو الكائن الوحيد الذي يملك السيطرة على هذا الكوكب الذي اصطفاه الله العلي القدير من بين ملايين الكواكب في الطبيعة ليكون منبعاً وحاضناً وحاوياً لكل أنواع كائنات الطبيعة والبشر. وها نحن اليوم نعجز عن تفسير أسباب هذه الجائحة الأشد خطورة من أسلحة الدمار، لكننا وفي هذا اليوم وبسبب هذه الجائحة الأشد خطراً من كل أسلحة الحروب، نتمنى من كل الدول التي تصرف على شراء أسلحة الدمار والحروب ملايين الأموال، أن ترصد كل هذه الملايين من الأموال لتطوير المختبرات الطبية والعلمية التي تسعى إلى ابتكار كل أنواع الأدوية التي ستسهم حتماً في مقاومة هذا الفيروس الشرس الذي يتوغل في الخفاء في أجسادنا، ويؤدي إلى موت عشرات الآلاف في كل أنحاء الأرض. ويهدد الملايين منهم بالموت. ورغم ما نراه اليوم ونعرفه عن كل وسائل التعقيم في كل دول العالم، ووسائل التصدي لهذا الفيروس الأشد خطورة على هذا الكوكب، إلا أن فيروس كورونا يمثل جائحة خطيرة لا نعرف بعد أسباب انتشارها الحقيقية، وقد مرت البشرية بأمراض خطيرة متعددة، كالطاعون والكوليرا والجدري والتيفويد والإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 وأدت لوفاة ما يقارب خمسين مليون شخص، وهناك فيروس سارس، وفيروس إيبولا، ثم فيروس كورونا الذي أصبح أشد خطورة لأنه ينتشر كالنار في الهشيم. ولا حل أمامنا سوى الالتزام بتوصيات وزارة صحتنا للبقاء في منازلنا، حماية ودفعاً لأخطار هذه الجائحة.