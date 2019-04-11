قبل استعراض أبعاد المبادرة التي أطلقتها «أدنوك للتوزيع» بإتاحة «الخدمة المتميزة» مجاناً في 50 محطة لتوزيع الوقود من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحاً لأجل غير محدد، نهنئ معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها، باختياره الشخصية الأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز للعام الثالث على التوالي من جانب مجلة «النفط والغاز في الشرق الأوسط» المتخصصة الشهيرة.

اختيار محل اعتزاز كل إماراتي وجاء تقديراً لجهود معاليه في ترجمة وتوظيف توجيهات دعم القيادة الرشيدة لتحقيق نقلات نوعية للمجموعة، إن كان لجهة الهوية الجديدة وإعادة الهيكلة ضمن استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي أو لبناء شراكات جديدة وتبني استراتيجية شاملة للغاز للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالتوازي مع «خطة العمل الجديدة لأدنوك التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023».

نجاحات تحمل بصمات الأداء المميز في المواقع التي ينهض معاليه بمسؤولياتها، والمستلهمة من مدرسة القيادة الحكيمة في الإدارة والقائمة على حسن بناء وإدارة فرق العمل التي تضم عناصر أكفاء وكفاءات متميزة كل في مجاله وميدانه.

أما عن مبادرة «أدنوك فود» فبعيداً عن كونها تقتصر حالياً على 50 من أصل 280 محطة تابعة للشركة، والتي ينظر إليها البعض على أنها ستضيف للازدحام في المحطات المشمولة بالمبادرة الترويجية إلا أنها تحمل في طياتها دعوة للجميع لتنظيم الوقت، ليس فقط للاستفادة من المبادرة، بل لنساهم في تعويد أنفسنا على التبكير للخروج إلى أعمالنا وتشجيع بقية الجهات على تلك الممارسة للتعامل مع الازدحام المروري خلال ساعات الذروة قبل أن يخرج عن السيطرة، ونحن نشاهد ما يجري حالياً على الطرق رغم الدعوات المتكررة للخبراء والمختصين الذين يدعون للفصل بين مواعيد نقل الطلاب والدوام المدرسي والتوجه إلى الأعمال.

ومن هنا ننظر بأمل لتطوير المبادرة وتوظيفها من أجل الاستفادة من مرحلتها الأولى لملامسة متطلبات التعامل مع قضية الازدحام المروري في ساعات الذروة، وتعزيز السلوكيات والعادات الإيجابية في التعود على الخروج مبكراً للالتحاق بأعمالنا وارتباطاتنا المختلفة، من دون أن يفوتنا التنويه بحرص «أدنوك» على المرونة المتبعة مع المتعاملين في محطاتها، حيث يساعد العاملون المرضى والحوامل في تعبئة الوقود، كما يتم إعفاء أصحاب الهمم وكبار المواطنين من رسوم الخدمة.