الابتسامة.. لونها الخير

الابتسامة روح الحياة، ورحيقها الحلو، وحدها التي لا تكلف المرء باهظاً، وهي أمر وصى به الرسول الكريم، وقام عليها الدين الحنيف، أن تلقى أخاك بوجه بشوش، ما الذي يجعل الإنسان يبتسم؟ ثمة شيء خفي في داخله، هو الذي يحرك تلك العضلات المشدودة في الوجه، ويجبر الأسارير أن تنفرج ولو قليلاً أو يرسل لها إشارات عصبية لتترجمها إلى فرحة صغيرة على الوجه، هل الابتسامة رديفة الراحة والرضا الداخلي؟ هل تحتاج إلى محفّز أو مغازلة من الخارج؟ الابتسامة فن اخترعه الإنسان قديماً لكي يقول للآخر: نحن في سلام لا قتال!

- الغريب أن ما يضحك الإنسان في الشتاء، ليس بالضرورة أن يضحكه في الصيف، وأن الحركة التي يقوم بها شخص، قد لا تبعث على الضحك إن قام بها غيره.

- الوقت قد يساعدك على الابتسام أو لا يساعدك في لحظة غير مناسبة، ما يجعل الصغير يبتسم، غير ما يجبر الكبير أن يخرج تلك الابتسامة العصيّة، ابتسامة الطفل حاضرة وسريعة، ربما مبعثها البراءة وعدم التلوث والإقبال على الحياة، في حين تكون ابتسامة الكبير، متعسرة وصعبة، ربما مبعثها اكتمال الوعي، وثقل الأشياء ووطأة الحياة المدبرة.

- ابتسامة المرأة غير عن ابتسامة الرجل، وابتسامة المرأة الشابة تختلف عن ابتسامة العجوز، فالطفل قد يكون منظر الآيس كريم يجعله مبتسماً، وقد تستمر معه الابتسامة رغم تلطيخ ملابسه، الألعاب هي الأخرى تجبره على الابتسام، وتجعله يرقص ويصهل بصوته الصغير، في حين الرجل العجوز أن تسهلت مثانته، فقد يبتسم وبعمق وراحة، وإن لم توجعه ركبه، ولم يشكو من رأسه، فذلك مبعث للرضا والابتسام.

- ابتسامة النفس في الصيف للكأس الباردة المغبّشة المندّية، يغيبها فصل الشتاء، ولا يجعلها حاضرة لرؤية الكأس نفسها، وربما يشعر بقشعريرة تسري تحت جلده، وترّعد بدنه، وقد يفضل عليها شباكاً مقفلاً أو كستناء تشوى أو أحداً يتصدق عليه بطرح بردة على ظهره.

- فنجان القهوة المتصاعدة أبخرته أو رائحة احتراق القهوة، تلزمك بالابتسام وبالتنفس بفرح، الانتهاء من الاستحمام يجعلك تبتسم، رؤية المرأة الجميلة تضطرك على الابتسام مجبوراً، هذا إذا لم تتناثر أسنانك، والخبز الساخن يضحك القلب.

- هناك أسباب كثيرة للابتسام، وألوان كثيرة للابتسامة، لكن أشدها خبثاً وعملاً شيطانياً، تلك الابتسامة الصفراء الخارجة من عيون زرق، ومن بين أسنان فرق، الابتسامة لها لون واحد هو الخير.

- مرة ضبط عربي متلبساً بالابتسامة، وبفعل يدعو للتفاؤل، فصاح به الجميع مذعورين: خير.. اللهم اجعله خيراً، اللهم عدّي هذا اليوم على خير، اللهم ألطف بنا من عمل قد يغضبك، ويا خفيّ الألطاف، نجنا مما نخاف.

- الابتسامة تلك الرحمة التي تختبئ خلف جدار القلب، عند طرف شق الفم، ليتنا نرسلها قبلنا، لتكون مرسال حب للآخرين!