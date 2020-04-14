الهوس بالأعداء

بعض الشخصيات غير السوية، لا يمكنها أن تعيش وتتنفس إن لم يكن في تفاصيل حياتها اليومية أعداء، بأي شكل، ومن كل شكل، ينتقون أعداء لا حيلة لهم في هذا الاختيار، فقط لأنهم الأضعف بالنسبة للطرف الآخر غير السوي، لذا ينصبون أعداء بالجملة، ليضفوا على حياتهم المريضة لذة الانتصار، وشغف الانتقام، والتمتع بالحالة، هؤلاء المرضى عادة ما يهوون العيش مع أعدائهم، ويتكاثرون بفضلهم، ولا يمكنهم أن يعيشوا يوماً دون أعداء، فهم في بحثهم المتواصل في الحياة إنما يبحثون عن أعداء، أكثر من البحث عن أصدقاء، وإن ظفروا يوماً بصديق، فسرعان ما يحولونه بتصرفاتهم وطبيعتهم العدوانية إلى عدو لا يدري ما هو ذنبه، ولِمَ وضع في تلك الخانة؟

هؤلاء المرضى إنما هم أعداء لأنفسهم باطنياً، وإن لم يدركوا ذلك، وإذا لم يحفل أحد بعداوتهم أو لم يجدوا عدواً يعترف بهم كأعداء مقترحين أو يكترث بتصرفاتهم، وعدهم جهلاء أو بهم شيء من الحمق، تحولوا إلى عداوة النفس ظاهرياً، فيعمدون إلى أذى الجسد، وتخريب الروح بشتى الوسائل حد التدمير، وحين يوهن الجسد، وتختل الروح يعيشون في دوامة أن هناك أشباحاً من الوهم، ومن الأعداء المتسترين يتربصون بهم، ساعتها يظهر الشك عندهم لكل الناس من أقرباء أو غرباء، فالجميع يريد منهم شيئاً، وليس لديهم أصدقاء حقيقيون يأتمنونهم، فيتحولون إلى عداوة الذات.

هؤلاء المهووسون بالأعداء يصبحون في فترات من حياتهم بعد تعبهم وضجرهم وفي آخر عمرهم، وفي فترة التقاعد عن الشر والعداوة المباشرة إلى العداوة بالإنابة، فتجدهم محبين للفرجة والمشاهدة، يخلقون مشكلة بين الناس ليستمتعوا برؤية المتخاصمين وخلافاتهم، أو يرسلوا شائعة ويتلذذوا بسماعها على ألسنة الكثيرين، وكيف هي تكبر ككرة الثلج، محدثة كل هذا الحريق بين الناس، وفداحة الضرر فيهم وبينهم.

يتخذ هؤلاء البشر أسلحة مختلفة لاصطياد الأعداء أو تكوينهم عبر سلسلة من التدابير، فوجوههم لا تعرف الحياء ولا الخجل الإيماني، ورغم ذلك يرتدون في كثير من الأحيان أقنعة، لأن صفة الجبن غير بعيدة عن قلوبهم، وأقرب إلى أرجلهم الهاربة على الدوام.

مهما يكن سبب تلك الحالة التي أصابت هؤلاء الناس، نفسية كانت أو مكتسبة من عائلة أو مجتمع أو من مشكلة تعرضوا لها، فإن علاجها لا يبدو سهلاً، فحب الانتقام يظل يكبر كل يوم وبطرق مختلفة، لذا لابد من وجود عدو ظاهر أمام العين دائماً ليحاربوه أو يتعاركوا معه والغلبة عليه، وإن لم يحالفهم الانتصار، تحولوا إلى الحرب الباردة من الغيبة والنميمة والإشاعة، وإن لم يكن ذاك العدو ماثلاً أمام الوجه، بحثوا عن عدو متخيل، يمكن أن يكون مديراً أو شخصية سياسية عامة، أو زميلاً في العمل، أو مخالفاً لهم في الرأي والفكر، لذا فهم يستمرون في التحفز والتربص والقلق الدائم ليعيشوا الحالة التي يحبونها، وتجعلهم في توازن وإن لم يكن «توازناً إيجابياً»، ولكنها مبعث للرضا عندهم، هم أناس لا يحتملون أن يعيشوا من دون أعداء مثلما هم الناس العاديون لا تستقيم حياتهم من دون أصدقاء.