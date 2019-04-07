كنا حديثي التخرج، ولا ندري ماذا سنعمل بالضبط، وأي مهنة سنسلك؟ وكان واحد من أصدقائنا يعمل ولم ينهِ الثانوية، وعربيته ضعيفة قليلاً، لكنه كان يخالطنا، فسألناه قبل ثلاثين سنة تقريباً عن العمل الذي سيختاره، فلم يتردد، ولم يتلعثم، مثلنا نحن الخريجين، قال بصراحة: «أنا أريد تجارة.. تيس» فضججنا يومها من الضحك، لأننا لم نفهم مقصده، لكنه كان مصراً، ولم يهتم بنا، فكنا كلما رأيناه ننفجر ضاحكين، وكلما تذكرناه، لا نتوقف عن الضحك، وهو يقول: «اسمع حبيبي ما في مثل تجارة.. تيس»!

فازددنا ضحكاً، وبعد أيام جاءنا بعد أن أظهر رخصة من البلدية، وحين قرأنا النشاط: توقفنا عند تجارة المواشي.

ونحن بقينا رايحين بانكوك أو الفلبين، وتعجبنا واحدة، نجلبها للبلد، ونفتح لها أولاً دكاناً لتجارة «الشبوص والأزرار الملونة والشك بك، وأكسسوارات شغل الصين، وكم من كور هدوب»، وتظل تلك التايلندية ما تبيع بعشر روبيات في اليوم، والفلبينية نفتح لها دكيكين لتجارة الهواتف التي بالكاد بدأت، ولا أحد يعرف قيمتها، تبقى لها كم شهر، ونتضارب معها بالعاني علشان ترجع بلدها، ونفتك منها.

اليوم صاحب «تجارة.. تيس» يملك العقارات، تريد سيولة عنده ما شاء الله، ما يعرف السلف من البنوك، لكنه هذاك هو دوم بذيك الكندورة ومن «درس إلى زريبة إلى سوق المواشي»، وأصبح من أكبر المستوردين للماشية، وكوّن ثقافة متكاملة عنها وعن مناطق رعيها، وأفضل لحمها، وعن بلدان خضراء زارها نحن لا نعرفها.

ونحن الخريجون ما زال بعضنا إلى اليوم غير مستقر، ولا يعرف ماذا سيفعل في الحياة؟ وبعضنا تقاعد مبكراً، إما لعدم اقتناع جهة العمل به، وهذا الأرجح، وإما لأنه بدا عليه الملل من العمل مبكراً، والآن لا يعرف أين يذهب، فتجده منذ الصباح يصبح على صديقنا راعي «تجارة.. تيس»، ويجلس فنجان شاي رايح، وفنجان قهوة جاي، حتى يؤذن الظهر، والبعض منا أراد أن يتلاحق نفسه في الآخر، وظل مرة يجرب شركة مقاولات متعثرة منذ بدايتها، ومرة يجرب الأسهم التي بالتأكيد لا يعرف فيها شيئاً، لكنه يستحيي أن يقول: ما يعرف، وتلقاه خسر كل فلوسه التي استلفها من البنك، وما كان يحوشه من راتبه المتواضع.

اليوم.. صديقنا راعي «تجارة.. تيس» يضحك منا وعلينا وحده، ونحن راضون، ومرة حاولنا أن نطرح عليه فكرة «المتعايزين»، أن يدخلنا شركاء معه، من بعيد إلى بعيد، وما يخصنا إذا ما طرّبت ياعدة، وإلا ماءت طمطمة، وإلا تيس مكران أصبح عجوزاً الآن، فضحك وقال: لازم أنتم تصيرون أطباء بيطريين بهذي النظافة، هذي نصيحة من أخوكم وصديقكم، خليكم بعيداً عن «تجارة.. تيس» من فضلكم وإحسانكم!