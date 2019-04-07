وجوه تأتي وأخرى تذهب، وخيرها التي تلامس شفاه الأرض، وتمنحها عذوبة اللقاء.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وخيرها التي تطبع صورة حسنى على أديم الأرض.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأجملها التي تنحت على لوحة الحياة، أعمالاً تتجلى بالفضيلة، والتضحية من أجل الآخر.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأنبلها التي تعطي من غير شروط، ولا منة، ولا سخط، ولا قنوط، ولا ثبور.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأصفاها التي تتحلى بسجايا الأنهار، تمر على الأشجار، وفي همسها، بشارة النماء، وفي نبسها خبر النشوء والارتقاء.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأعظمها التي تكتب على الأرض، قصة واقعية، ليس فيها وهماً، ولاغماً، ولا سقما.

وجوه تأتي، وأخرى تذهب، وأكملها التي تسرد القصة من غير حواشي مبهمة، ولا فيض العبارات الملغمة، ولا سائر الجمل المعتمة.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأنجبها التي في صمتها هديل الحمام، وفي صوتها نغم القطرات على وجنة صافية.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأحلاها التي لا تمزق سكون الليل بعجيج السواقي ساعة عطش.

وجوه تأتي، وأخرى تذهب، وأرقاها التي تحلم بأن تسقط النجوم، أنوارها على أهداب الحياة، كي تضيء أفئدة العاشقين، بقصيدة لا فيها هنة، ولا يحتويها زلل، ولا يضمها خلل، ولا يكتنفها كلل.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأشفها، التي تهطل كما يهطل المطر، وتنث كما تنث الغيمة، وتبث نقاءها، كما يبث الندى أخباره على أوراق الشجر.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأزهاها التي تُمارس الحياة بحب، وليس بكنظ، ولا غبن ولا نكد.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأبهاها التي تومض بالأحلام الزاهية، وترقص نجومها عند شفاه لمياء ندية.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، وأزكاها التي تعظم بعظم مآثرها ورخاء عطائها، وثراء بذلها، وبذخ جهودها، وغنى صفاتها، وبياض صفحاتها.

وجوه تأتي وأخرى تذهب، والتي تبقى هي تلك التي تنحت في المآثر قصة كفاحها، وسطور تاريخها الراسخة في أذهان المحبين، وعشاق التضحيات الكبرى.

وجوه تأتي، وأخرى تذهب، ولا تبقى إلا تلك التي لونت وجه العالم بالفرح، ورسمت في صفحات التاريخ، صورة مثلى للوجوه الناصعة.