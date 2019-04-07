الرمثة هي الشجرة التي أراها مخلصة، ولا تشكو من شيء، كل الأنعام تأتي وترعى منها، والزواحف اللاهثة من حرقة العطش، تتذرى بظلها النائم جنبها، والصغار محطة لمشاغباتهم ولعبهم، والبعض يعدها مكمناً لهرق الماء، تظل تقاوم وهج الشمس، وتوهج الرمل بالرمضاء وانحباس القطر، ولا تعدم اللون الأخضر، وإن مال إلى الباهت منه، تلك نبتة وشجرة من زمنها وزمن الطيبين، بالأمس تذكرتها، وبحب، لأنها الوحيدة التي كانت تذكرنا بالمكان، والآن غاب المكان، وبقيت الرمثة في الذاكرة.. آه لو تدري تلك الرمثة! عن المكان الذي كنت ألعب فيه حافياً في منطقة كلها رمث «غدفي» العين، بين الياهلي والمعترض، مع رفاق غيبتهم الحياة، والدنيا بكل ضجيجها، وأنني في يوم من الأيام سأجلس في مكانها، ولكن على كراسٍ وثيرة، وأني سأتمتع بأجواء عشاءات من بقاع العالم، تختلف عن ذلك الطعام الذي كان ينتظرنا بعد اللعب في قدور يحيط بها السنون، وفيها أكل أقرب لطعام الزهاد، لو تدري تلك الرمثة أنني سأستمتع بأغنية باللغة الإسبانية تعزفها فرقة كوبية، بلهجتها الـ«هسبانيول»، آتية من بقعة لم نكن نسمع عنها إلا من خلال شخصيتين في نشرات الأخبار التي يبثها ذلك الراديو الرابض كأسد عجوز في المنزل الطيني، ولا نفهم عليه كثيراً حين كان يتحدث عن تشي غيفارا وكاسترو، وحروب «الغوريلا»، لم أكن أدري، ولا تلك الرمثة كانت تدري أنني يمكن أن أفتح نوافذ القلب على تلك الأغنية الغجرية التي تهز القلب، بنواح صادق ذكرني بجبال «سيرنيفادا»، وغرناطة الحمراء، وأن ذلك الأغبر من اللعب يومها، والذي لا يعرف مكاناً أبعد من العين، ولا يفهم لغة الإنجليز، سيفهم الأغنية بإسبانيتها التي عبرت المحيط، وسيعيش طقوسها، مبحراً بكل حواسه نحو أميركا اللاتينية التي أتت لذلك المكان الذي كان مقفراً في يوم من الأيام.. من صنع تلك المعجزة إلا النفوس الكبيرة، والأحلام الكبيرة؟

لو تدري تلك الرمثة، والنقا الذي عند مدخل الواحة، والعويد كسدرة تحرس غابات من النخيل، والصبي الذي كان يعني له الماء والنخل والأهل شيئاً من حكايات ستروى، لو كان يدري ذاك الصبي أنه سيكبر، وأنه سيصدر تلك السكيك التي بين النخيل والتي كان يعبرها ماشياً أو راكضاً أو خائفاً قبل المغرب، لو كان يدري، والرمثة تدري أنه سيحملها على كتفه إلى بقاع العالم، وسيقول للعالم: هنا كانت قصص وحكايات تروى، هنا عاش أناس، وتعب أناس، وصنعوا من الماء والنخل حضارة تقرأ، من كان يدري؟ وحده الإنسان القوي والحالم والمغرم يمكنه أن يصنع الفرق، ويحرق المراحل، ويقول إننا هنا.. مثلما كان الأوائل هنا.. وإننا حفرنا تحت تلك الرمثة، بحثاً عن الماء، فوجدنا أنفسنا!