رسالة.. لا مجرد منصة

تختتم في دبي اليوم، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي يحظى منذ انطلاقته الأولى، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

شهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف إعلامي من مختلف بلداننا العربية وخارجها، من القيادات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكتاب والصحفيين والأكاديميين، وخبراء القطاع في التجمع الأكبر والأضخم، والذي انعقد تحت شعار«الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»، وفي كل الدورات تتجلى رسالة الإمارات ورؤيتها للإعلام ودوره البناء في توحيد الصفوف والارتقاء بالمهنية والأداء من خلال الاستفادة من العصر وأدواته في خدمة القضايا الوطنية والقومية والإنسانية.

رؤية هي امتداد لنظرة الإمارات لدور الإعلام في تكريس قيم الإخاء والتعاون والشراكة وحسن التعايش والانفتاح على الآخر. لم تكن مثل هذه الملتقيات منصات للاستعراض والثرثرة- كما يروج البعض من محترفي تشويه كل جميل في حياتنا، وإنما حلقات متواصلة من تبادل الخبرات والتجارب لصنع إعلام راق متطور يتفاعل مع الواقع الجديد الذي فرضه على صناعة الإعلام دخول لاعبين جدد في مقدمتهم الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح معها كل فرد في المجتمع إعلامياً يبث من قلب الحدث ما يراه أمامه بالصورة التي هي أبلغ من عشرات الكلمات، ما استوجب تغييراً، ليس فقط في أسلوب وأدوات الخطاب، بل في محتواه ليواكب النقلات الهائلة التي يشهدها.

ورغم تطور الوسائط حرصت الإمارات على جوهر الرسالة الرامية لتعزيز المناخات الصحية للأداء الإعلامي الحضاري الرافض لخطابات التطرف والتحريض، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية والحزبية. وضوح الرؤية والرسالة والبيئة الصحية إلى جانب تطور البنية التحتية، ووجود مناطق وهيئات إعلامية حرة جعل من الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة إعلامية متقدمة تعززت بوجود عشرات المحطات والشبكات الإخبارية العربية والعالمية التي اتخذت منها مقار لبرامجها التدريبية وشركات الإنتاج الإعلامي في مختلف قطاعات العمل.

مع كل نجاح إماراتي يتحقق تجد أعداء النجاح على الجانب الآخر يواصلون عزف أسطوانتهم المشروخة في التشكيك بمكسب جميل ينجز للارتقاء بالإعلام العربي.

وكالعادة يختتم المنتدى بتكريم الفائزين والفائزات بجائزة الصحافة العربية، وهو تكريم لكل حريص على المهنية والمصداقية والإبداع في العمل، وتلك من الغايات السامية للمنتدى الذي أصبح أكبر ملتقى للإعلاميين العرب ينعقد سنوياً.