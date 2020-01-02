بوخالد.. القائد الأبرز

بوخالد.. الأهم، والأعظم، والأفخم، في خطابه، وفي ذهابه في المعنى، والمغزى، وهو القائد الذي امتهن السياسة، كما هو النهر الذي يسري في ثنيات العشب، كما البحر الذي يعانق الشطآن، بأهداب العطاء، والسخاء، والانتماء، والوفاء، والنقاء، والصفاء.

هو ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هو ذلك بوخالد، في سيرورة المكان، وكينونة الزمان، أيقونة تحتفي بجمال السيرة، وكمال المسيرة، وفصل المقام، وأصل القوامة، واستقامة النهج، وصحيح المنهج.

بوخالد يضعه العالم في التقييم، والتقويم، عند سارية الفرادة، والاستثناء، وتمضي قافلة العشاق باتجاه القلادة والسيادة، ليبقى اسم الفريد عند مهجة التاريخ يرتل المعاني، ويرتب أشجان الناس جميعاً، بحلمه، وعلمه، ونجمه الناصع، الساطع، اللامع كبرق يشق وميضه بين شرشف سحابة في سماء العالم، فتمطر القلوب عشقاً، وشوقاً لهذا الفذ، الجهبذ، الناهل معين إرث زايد، السائر في دروب الطموحات الكبيرة، شهماً وعلماً، الذاهب في شجون الناس وشؤونهم، كما هي الأنسام في تلابيب العاشقين، ومن دنفوا بحب الأوطان، ومن هم سوروا الأفئدة بمشاعر أشف من الماء الرقراق، وأخف من أجنحة الفراشات، هو ذلك بوخالد، الذي أنعم على البرايا بيد بيضاء، تمتد كأنها اليراع متقدماً الصفوف من أجل تنوير العقول، وتحرير الأوطان، من براثن الغي والطغيان، وتشييد عالم من دون شوائب، ولا خرائب، ولا نواكب، ولا عواقب، عالم يتبع خطاه سموه بمشاعر أصفى من النبع، وأنقى من الثلج، وأعذب من البرد.

اختيار قناة «آرت» لسموه عبر استطلاع عالمي، كأهم قائد عربي يشير بالبنان وببيان إلى أن سموه استطاع بجهد واجتهاد أن يرسخ مفاهيم الرفعة والسؤدد، ليس في الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع، فاليوم الإمارات بفضل نبوغ سموه، تقود ركاب البوح نحو شعلة التسامح، لإضاءة خيمة الكون، بنور المحبة، وزهو التضامن، والانسجام، والانتماء إلى هوية واحدة سمتها الإنسان الواحد، في كل أرجاء الأرض.

هذا الاستفتاء أو الاستطلاع، أشار بوضوح إلى أن الحب وحده هو الذي يخيط قماشة حرير العالم، وهو وحده الذي يصنع السلام، ويبني الوئام في العالم، وهذا ما ذهب إليه سموه، وسعى دوماً إلى نسجه، بوعي القائد الرمز والحاكم الذي موعظته هي الحكمة في القيادة والفطنة في الريادة، والحنكة في ترتيب مشاعر الناس، وتأثيثها بالعفوية، وفطرة الأخلاق النبيلة، وغريزة القيم الأصيلة.

هكذا هي الإمارات، مهبط النجباء، ومنبت النبلاء، وأرض أشجارها، سامقة وأغصانها باسقة، ومهما اشتدت الرياح، تبقى هي مياسة كيسة.