اليقين كائن أعمى

يتطرف الإنسان، ويذهب بمشاعره إلى أقصى حدودها، ويفتك بهذا ويسفك دماء ذاك، لأنه أيقن عن وهم وخيال جم أنه امتلك زمام الحقيقة، وبالتالي نصَّب نفسه وصياً على مصير الآخرين وأفكارهم وتصرفاتهم وحياتهم.

هذا اليقين جاء من قراءة خاطئة للواقع، ومن وعي مضبب، ومن قناعات عششت فيها نفايات تاريخية، وحكايات ليلية تسرَّبت إلى ذهنه عن طريق مشعوذ ودجال ومدّع كذاب.

أصبح اليقين بقعة زيتية لوَّثت بحر وعيه واستولت على إرادته، فهو لا يرى سوى نفسه، ولا يعتقد إلا بما يراه من سواد أعظم غطّى أرجاء بحيرة وعيه كافة.

اليوم يصول اليقين الأعمى ويجول في مناح واسعة من العالم، والكل يدعي أنه حقق اليقين المراد، والكل يقول أنا ربكم الأعلى، ومن دون وعي، أي في مغبة النشاط المزري للاوعي تذهب الإنسانية إلى جحيم العبث بمقدرات الطبيعة، وتحطيم منازل الحياة بفؤوس العدمية، وتهشيم الوجدان البشري بمناجل الغضب والجهل، وحماقة اللاوعي، وإبقاء الحالة الإنسانية في وضع الارتباك والخوف والفزع وعدم الاستقرار، ولا مفر من هذا المأزق، لأن اليقين الأعمى يقود المرحلة، ولأن التطرّف وصل ذئابه الفكر الإنساني، ولأن الأعمى لا ينصت إلى نداء القلب، والوعي يسكن في لُب القلب وليس في مكان آخر، الوعي هنا، والحقيقة هنا، وليست هناك، ولكن الأعمى لا يلتفت، ولا يسمع إلا لصوت الأنا القادم من منطقة اليقين الأعمى، والأمر كذلك بالنسبة لجماعات شذّت، وحطّت رحالها عند رمال اللاوعي، ومطّت بوزها مكفهرة، شاحبة، صاخبة، ناحبة، قاطبة، كاذبة، لا تسعى إلى شيء، سوى إلى الاستحواذ والاستيلاء واغتصاب الحقيقة، وتحويل العالم إلى جزر متحاربة وطوائف متناحرة، وطرائق تكسر عظام الحقائق، لتحقق ما يمليه اليقين الأعمى، وما يخلد في أذهان العميان من صور وهمية وخدع بصرية، وخيالات أشبه بألعاب الأطفال على رمال متحركة.

ما يحدث في واقع الأمر ليس أكثر من صراع دببة على زعنفة سمكة، وليس أكثر من أحلام ليلية تفضي إلى لا شيء.

عندما ينتعش اليقين الأعمى، تتلاشى الأسئلة، وعندما تتلاشى الأسئلة، يصبح العالم شجرة جرداء بلا ثمر، وعندما تتجرد الأشجار تصبح الأرض بلا ظلال، وعندما تذبل الظلال تحترق الأقدام باللظى.