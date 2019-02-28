- «بتخبركم.. أحد منكم شاف عربياً ما يحب يتأمر، ويحب يكون عريف الصف، والأول على دفعته، وكابتن الفريق، ومطوف في الحج، ووكيل وزارة سابق..»!

- «بتخبركم.. قد أحد منكم شاف شرطياً عربياً يضحك مع مواطن عربي أو يمازحه في الشارع؟ بما يتسع صدره، ولا يضيق به عقله، فيذهب الشرطي بالرهبة، ويعلن المواطن عن الود بينهما»!

- «بتخبركم.. هل سمعتم أن عربياً قال مرة: لا أفهم، لا أعرف، لا أدري، أنا غلطان، أنا آسف، الحق عليّ»؟

- «بتخبركم.. هل سمعتم طوال التاريخ أن عربياً اعترف بالهزيمة، وقبل بها ساكنة في صدره، ورضي أن يبات مغلوباً، لا غالباً؟ وإن أجبره التاريخ أن يعترف بالهزيمة، اعترف بها على مضض، مع ألف مصوغ، وبمسميات مختلفة، ونعوت مخففة، لتكون هزيمة شبابية»!

- «بتخبركم.. هل رأيتم عربياً يجيد الحساب، ويعرف معنى منطق الرياضيات، ويؤمن بأن النتائج ليست بالضرورة يجب أن تكون جميعها متشابهة، مثل البيض؟ وأن نسبة 99.99 في المائة، لا محل لها من الحساب، ولا تجوز، ولو كان كل الشعب من الملائكة»!

- «بتخبركم.. هل رأيتم إنساناً كالعربي خائفاً من كل شيء، ويترقب كل شيء؟ ومع ذلك يخفي خوفه، ويترقب ظله، وتضيع الثقة في النفس»!

- «بتخبركم.. هل سمعتم عن موظف عربي لا يردد تلك الجملة البيروقراطية الرنّانة؟ أسمح لي.. بصراحة.. اللوائح لا تسمح»!

- «بتخبركم.. ليش يعتقد العربي دائماً أن القانون ضده؟ هل هي الجينات الضاربة بعمق في الصحراء، ومتاهة الريح؟ حيث كل شيء مباح، بالكر والغزو والنهب والفر، لذا يضيق بالقانون، ويتمناه لو كان ولد عمه، ليتخلص منه»!

- «بتخبركم.. ليش يتصرف العربي في بلاده بعدم المبالاة، وبخرق كل ما هو منظم، ومرتب، شاقاً الصفوف، متعالياً على الأشياء؟ لكنه حين يخرج من داره، يلتزم، وينضبط، ويكون المواطن العربي برا أحسن»!

- «بتخبركم.. ليش تشعرك المرأة العربية أن رهبة في الصدر ساكنة، وأن هناك صرخة لا تدري متى تنطلق منها، وأن هناك خجلا وحرجا وترددا يحرول قدميها، ويجعل من خطواتها نحو هدفها مرتبكة، تتلفت وراءها، فلا تجد إلا ظلها الذي تخاف منه، وتهرب عنه»!

- «بتخبركم.. ليش العربي يظل دوماً حاملاً فوق رأسه طجين خالته، تقول: إن لا أحد في هذه الدنيا لديه مشكلات لم تحل، وآمال لم تتحقق، وأحلام لم تر النور، وأشياء كثيرة لم تنجز.. فكّها عسى الله يفرّج عنك، وتنحلّ القضية»!