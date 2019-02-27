"حاذر" من "حاذر"

قبل عدة سنوات استعانت الجهات المختصة في أبوظبي بخبير عالمي اصطحب إعلاميين وممثلي بعض الجهات في جولة سيراً على الأقدام، ليُعرفهم بأن طرق أبوظبي غير صديقة للمشاة. نتيجة نعرفُها جَميعاً ونلمسها عندما نترجَّل من سياراتنا، جراء أمور عدة، نلمسها ولم تكن في حينها بحاجة لاستقدام خبير من على بعد آلاف الأميال ليعرفنا بها، مع ما يعنيه من تكاليف. وبررت الجهة الداعية الخطوة بأنها لاجتذاب الاهتمام والأضواء.

تبرز أمامي هذه الواقعة بصورة يومية تقريباً كلما مررت في شارع سلطان بن زايد الأول (المرور) بنقطة عبور مشاة «رمادية» بمعنى أنها قانونية وغير قانونية، إذ إن هناك خطوطاً لعبور المارة لكن بدون إشارة ضوئية منظمة أو مدخل ومخرج للعبور كما في الأماكن المعتمدة. وفي كل مرة يضع المشاة أيديَّهم على قلوبهم وهم يغامرون بالعبور من مثل هذه النقطة وغيرها من النقاط «الرمادية»، حيث يضطر بعض سائقي المركبات للتوقف بينما لا يلتزم بالوقوف آخرون «متهورون» وغير ملتزمين -لأنهم يعتبرونه غير إلزامي في مثل تلك النقاط.

حالياً تختبر شرطة أبوظبي أجهزة «حاذر» التي وضعت جهازين منها بصورة تجريبية «لتقييم فاعليتهما في ضبط التقاطعات الخاصة بالمشاة، وإعطاء الأولوية لهم في المناطق المخصصة لذلك، حيث يعمل الجهاز من خلال برامج الذكاء الاصطناعي». وتستخدم هذه الأجهزة للمرة الأولى في المنطقة للحد من حوادث دهس المشاة على التقاطعات. والجهاز -كما قالت الشرطة- «عبارة عن منظومة مزوّدة بشاشة عرض في الاتجاهين، إحداهما للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور المشاة، والأخرى للمشاة، وكاميرتين، الأولى لقراءة لوحات المركبات، والثانية للتحليل المرئي، وتوفر وحدة معالجة مركزية لمراقبة ممر عبور المشاة ومحيطه». وذلك في إطار مبادرات ومشاريع شرطة أبوظبي لإنشاء 39 إشارة ضوئية، وتطوير ممرات المشاة، وإنشاء جسور معلقة، ورصد الأماكن التي تكثر فيها حوادث الدهس، ومخالفات قطع الطريق من المشاة، تنفيذاً لاستراتيجيتها في «جعل الطرق أكثر أماناً». ولكن الاختبارات طالت والتجارب تتواصل بينما الميدان بحاجة لتحرك سريع ونحن نرى مثل هذه الممارسات التي أشرت إليها كنقطة العبور تلك على شارع المرور. حتى بعض الجسور المعلقة التي أقيمت على عجل، وأنفاق المشاة مثل النفق الموجود قبالة «حامد سنتر» غير صديقة لمستخدمي الكراسي المتحركة. وحتى تنفذ مشاريع «حاذر» نقول للجميع «حاذر» وسلامتكم.