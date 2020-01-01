خميسيات 02-01-2019

- بعض الناس يحمّلون الدول مشكلاتهم الشخصية، ويحملونها لنسائهم، فيجعلون من الدول عدواً بسبب فشلهم، فتتقبل نساؤهم ملامة الدول، ولا تنظر لإخفاقات الزوج، فالمدرب الفاشل مثلاً يحمل هزائمه الكبيرة لفريقه، ولأشخاص، وإدارات، ودولة لا تعرفها الزوجة حق المعرفة، فتنقل ذلك الفشل لصديقاتها فيصدقنها، ليبقى ملعب المدرب الفاشل والزوج الناجح نظيفاً! طبيب النادي مثلاً، والذي تشك رابطة المشجعين به كثيراً، واللاعبون يعتبرونه دوماً مدلكاً رياضياً، ولا يتذكرون أنه طبيب النادي إلا في حال تراخي بعض اللاعبين، وطلبه إجازة من التدريب، وهو مع الوقت سيكبر، ولن يستغني عن كلمة طبيب رياضي، وسيزيد من معلوماته الخاصة والتخصصية عبر مراسلات ومطالعة كتب، لكن متى كنا نعرف أنه ليس بطبيب؟ حينما يجتهد أن يتحدث باللهجة المحلية، ويتقن بعض مفرداتها بالممارسة، وحينما يصحبه بعض من أفراد النادي في المساء لأكل هندي، وتخبيصات أكلات المساء المدهنة، وهو غالباً لا يمانع.. هذا المدلك حينما يستغنى عن خدماته، سيكيل كل اللوم لأشخاص وإدارة ناد ودولة، وسينسى تخصصه الرياضي كمسؤول عن إحماء اللاعبين قبل المباراة، وأنه أصبح طبيباً رياضياً بالممارسة، وبطيبة من الناس.

- ليش النسوان اللي يروحن لندن، تجدهن على غير طبيعتهن، ويبالغن في التميلح، فتجد الواحدة منهن ممتحنة، وهي تتكلم وتتعصّر، وَيَا الله حين تنقل ذلك نقلاً مباشراً لجماهير وسائط التواصل الاجتماعي، فيبدو كلامها مثل مضغ العلكة المنتهي سكرها، والتي بدأت تقسو في الفم، تجدها هي تتزرر، ومتابعها يزرر! بصراحة لوعة كبد الله لا يغثكم، ودك تدغشها من باطها، وتلوح بها خارج تلك الشاشة المجانية.

- عندي مشكلة أساسية في الحياة، ويبدو أنها لن تحلّ قريباً، وهي معضلة البراطم النسائية التي لم يكتفين بنفخها وقلبها من سافلها لعاليها، وإنما أدخلت عليها الكثير من التحسينات كما يعتقدن، وهي في حقيقة نظر الرجال بلوى لا يدرون متى ستنتهي موضتها، هذه المشكلة بدأت تتفاقم في الآونة الأخيرة، فالنساء لم يكتفين بنفخ البراطم، بل أصبحن يهدلنها مثل «براطم الخَوّارة».

- ليش تسحبنا الأغاني القديمة إلى زوايانا الصادقة، ويمكن أن تسرق من أعيننا دمعاً ظل بارداً في مقل العين، لتبقى كل التفاصيل على البال، أما أغاني مثل: «إزّاي.. باي»، فتشعرك أنك مضيع جرواً، وتتمنى أن تطنفه بقليل من التعب!