سؤال صغير كفص الثوم

كنا نتبادل الحديث مع أصدقاء أفاضل بشأن مسائل عديدة في الحياة، فنبر أحدهم سؤالاً من قاع الذاكرة، شبيهاً بـ «البرغي»، يبدو صغيراً، غير أنه مكين، كيف عرفنا الثوم؟ ومتى؟ كانت مفاجأة السؤال، وحيرة الجواب، هكذا هي الأمور الكثيرة التي نعتقد في دواخلنا نعرفها، وجزء من مفردة في تفاصيل يومنا، لكن حين نتعمق فيها، نجدها عصيّة وبعيدة، حاولت ليلتها أن أنام غير أن السؤال ظل عالقاً في الرأس، وأول ما صحوت من النوم، كان أول شيء تذكرته، هو أشبه بتلك الأغنية التي تنشب في النِّطَع مرات، وتظل ترددها، وتحاول أن تتخلص منها، لكنها لا تغادر إلا متى شاءت، وتغيب كما جاءت فجأة.

كنت أعتقد أن الثوم ينبت في أي أرض، فهو صديق التربة والمطر، وصديق الإنسان منذ ما يقرب من 7000 سنة، لكن المسألة غير ذلك، فموطنه الأصلي آسيا الوسطى، وأول من عرفه البابليون، واستخدمه قدماء المصريين في الطعام والمعالجة، وعدوه من النباتات المقدسة، حيث وُجدت نقوش له في معابدهم، وكان مع البصل مادة غذائية أساسية للعمال الذين بنوا الأهرامات، كما ذكر المؤرخ «هيرودوت»، وشاع استخدامه في الملاعب الأولمبية القديمة، فتعاطاه اللاعبون الأولمبيون كمقوٍ وباعث للطاقة، ومنشط، ووصفه الأطباء الصينيون لعلاج ضغط الدم، هو صيدلية متنقلة، فوائده لا تحصى، وضرره يكمن في الإكثار المبالغ منه، وهذا سبب سر القداسة له منذ القدم، وتصنيفه اليوم بأكبر دواء علاجي طبيعي، فقد استخدمه الروس كمضاد حيوي أثناء الحروب، وتطبيب جراح جنودهم المثخنة، حتى أطلق عليه «البنسلين الروسي»، وعالج على مر التاريخ معظم الأمراض الفتّاكة باطنية وخارجية، وكان يعد من السلع الغالية والنباتات الثمينة في العصور الغابرة، وكان يتاجر به، ويتبادل ببضائع أخرى غالية، كالذهب مثلاً، وقد اكتسب شهرة بعد تعدد استخداماته عند سكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط الذين نشروه في أرجاء العالم، وتعد الصين أكبر منتج له، مع إسبانيا، حيث يشتهر عندهم الثوم الأندلسي، حتى إنه أصبح للثوم مهرجانات عالمية مثل مهرجان «تورينتو» للثوم.

اليوم.. أتفكر كيف كان «الشواب» عندنا قديماً يقولون الأمثال فيه وفي غيره، وكأنها وصفة طبية مجربة، مَن أرشدهم، وعلمهم وبصّرهم بفوائد بعض النباتات؟ هل هي الأسفار، ومخالطة الشعوب الأخرى؟ أم تناقل التجارب الإنسانية عبر طرق كثيرة؟ كلام «شوابنا» يعد اليوم جزءاً من العلاج البديل، وجزءاً من الأدوية التي يوصي بها الأطباء، وحتى جزءاً من العمليات التجميلية الحديثة، ولو قدّرت النساء فوائده الجمة، ونسين رائحته النفاذة، لكُنّ اليوم بخير، ولعل قول «شوابنا» الشائع: «كلّ من البصل ما حصل، ومن الثوم قَدّ ما تروم، ومن الرويد لو عويدّ، ومن السِحّ لين تصحّ»، خير مثال لذلك التعارك مع شظف العيش، وتعب السنين، وقلة الحيلة في زمن الفاقة.

صباحكم.. ورد وفل وياسمين، وأعذروني لأنني أدخلتكم معي هذا اليوم سوق «الجَبّرَه» من غبشة الله!