اليوم يُسدل الستار في عاصمتنا الحبيبة على إحدى أكبر وأنجح دورات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والذي يقام تحت رعاية قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1310 شركات من كبريات الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التواجد النوعي والقوي لما يزيد على 170 شركة إماراتية.

لقد كانت مشاركة الشركات الوطنية في الدورة الرابعة عشرة -والتي تزامنت مع اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً لانطلاق المعرض- بمثابة تأكيد للحضور القوي لصناعاتنا الدفاعية وما وصلت إليه من تطور وتقدم، وهي ثمرة رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونتاج إبداع عقول إماراتية وجهد رجال من شباب هذا الوطن الغالي، يعملون ببذل وعطاء وبصمت بعيداً عن الأضواء حتى وضعوا أمام أعيننا هذه المركبات والمعدات والآليات والأنظمة المطورة في مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية والعسكرية براً وبحراً وجواً، وكذلك مستوى التعامل والتوسع في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المعرض منصة عالمية للتعريف والتعرف على منتجات شركات الصناعات الدفاعية الإماراتية، ونحن نشاهد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع كبريات الشركات العالمية الرائدة، وهي تدخل في شراكات مع الشركات الإماراتية التي نجحت كذلك في فتح أسواق جديدة لها في بلدان أخرى، إلى جانب رفدها للكثير من احتياجات قواتنا المسلحة بمختلف أفرعها.

مستوى مشرف ومبهر من العروض والتنظيم والحضور كان محل فخر كل إماراتي، وهو يعبر عن اعتزازه وفخره برؤية وحكمة قيادة تستشرف المستقبل وتضع الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره رهان المستقبل والثروة الحقيقية للوطن، وما كل تلك المبادرات والاستراتيجية سوى تجسيد لرؤى تحقيق الاستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة. وبلا شك فإن كل ذلك الاستثمار في الإنسان سيتبلور خيراً وعطاءً لصالح إنسان هذا الوطن، ويثري مسيرة النهضة المباركة وعجلة الاقتصاد الوطني ذات المصادر والروافد المتنوعة التي تحققت برؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

ونحن نرصد هذا المستوى الرفيع من الإنجاز، نسجل كذلك كل التقدير للجنود المجهولين الذين يقفون وراء التنظيم الرائع للحدث العالمي الذي رسخ مكانة بلادنا في احتضان واستضافة الفعاليات الكبيرة. وإلى اللقاء مع دورة الإبهار والإنجاز والتميز في «آيدكس أبوظبي 2021» بحول الله.