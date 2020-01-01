عند منتصف الليلة قبل الماضية، ومع بدء أول ثانية من العام الجديد 2020 تحولت مدن الدولة إلى شلالات من نور وضياء، ومواقع الاحتفالات تغص بتلك الحشود الضخمة من البشر الذين تدفقوا عليها من كل مكان يجمعهم الفرح والبِشر والأمل والامتنان. فرح أن تكون في وطن الفرح الذي ينثر المحبة والسلام بين البشر، وأمل أن يكون العام الجديد، عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، عام خير وعطاء وبذل ورخاء وازدهار يعم فيه الخير والسلام كل العالم، وامتنان لقيادة حكيمة رشيدة وفرت كل الإمكانيات ليكون حب الخير وحب الآخرين سمة هذا الوطن الجميل بقيمه وروحه وحرص أبنائه على نشر الخير.

حشود الفرح التي غمرتها أضواء الفرح في كل بقعة على تراب الوطن الغالي عبّرت عن حب الحياة، ونمط حياة يعشق الجمال والألفة بين البشر على اختلاف أعراقهم وألوانهم ومعتقداتهم، بعيداً عن تشنجات أولي النظرات السوداوية ممن يعادون كل جميل في حياتنا، وينشطون في مثل هذه المناسبات لتأليب الناس بعضهم على بعض، لأن الفرح الذي يجمع الناس يغيظهم، فيلجؤون لنمط أحادي من التفكير الذي يسيطر على عقولهم في عدم احترام الاختلاف والتباين، وهم يفسرون الدين وفق أهوائهم وآرائهم من أجل الإقصاء ولا شيء غيره بعيدين تماما عن جوهر وقيم الوسطية والاعتدال التي جعلت منا شعوباً وقبائل لنتعارف ونتعايش ونتبادل المصالح.

من وسط شلالات الضياء والضوء والفرح تبرز الجهود العظيمة لفرق العمل في كل مكان، والتي سخرت كل إمكانياتها ومواردها البشرية من أجل تلك اللحظات السعيدة، ولإسعاد الناس بما يختصر رؤية قيادتنا الرشيدة للدور المناط بمختلف المؤسسات والدوائر في خدمة الجمهور.

كشفت كيفية التعامل مع الحشود الضخمة التي تجمعت في وقت واحد ومكان واحد، الحرفية العالية لأجهرتنا الشرطية وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، والتي كانت خلال الأيام القليلة الماضية في حال انعقاد دائم واجتماعات تنسيقية عالية المستوى للإلمام بالتفاصيل، وعدم ترك أي شيء للصدفة، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مستوى التنظيم الدقيق والعروض المبهرة والتعامل السلس مع الجمهور رغم كثافة المتواجدين في مواقع الاحتفالات، واضطرت معها بعض تلك المواقع للاعتذار عن استقبال المزيد من القادمين المتأخرين لمتابعة الاحتفالات.

إنها دروس في التنظيم والاستعداد من مدرسة الإمارات لإسعاد الناس في وطن السعادة.. فشكراً للجميع.