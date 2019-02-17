تحت رعاية قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم في عاصمتنا الحبيبة فعاليات معرضي الدفاع الدولي آيدكس 2019 والدفاع البحري «نافدكس»، عقب انطلاق أعمال مؤتمر الدفاع الدولي، بمشاركة أكثر من 1200 خبير ومختص في الشؤون الدفاعية والعسكرية والأمنية والاستراتيجية من مختلف دول العالم.

يتزامن انطلاق معرض آيدكس 2019، مع احتفالنا باليوبيل الفضي للمعرض ومرور 25 عاماً على انطلاقته في العام 1993، احتفاءً على الطريقة الإماراتية، فالدورة الحالية، وهي الرابعة عشرة تشهد مشاركة محلية ودولية غير مسبوقة تجسد المكانة الإقليمية والعالمية للمعرض بفضل ما يحظى به من دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفارس الذي نلمس ثمار رؤيته ونظرته الثاقبة جلية في بناء وتطوير قواتنا المسلحة، وليس ذلك فحسب بل وفي وضع قاعدة صلبة وقوية لصناعاتنا الدفاعية والعسكرية التي تشارك بأكبر جناح لها في المعرض، وتعرض منتجاتها من الأسلحة الخفيفة والرشاشات والصواريخ والزوارق البحرية والتقنيات الدقيقة، وتشهد تطوراً مطرداً وتوسعاً في أسواقها الخارجية.

وحملت تلك الرؤية السامية، منظوراً وأفقاً أوسع وأشمل يتجسد في بناء قاعدة نعتز بها من الكوادر الإماراتية العاملة في المجال، وتوطين التكنولوجيا والمهارات ترسيخاً لرؤية قيادتنا الحكيمة في الاستثمار في إنسان الوطن باعتباره أغلى ثرواته، وهم حصاد رؤية أبوظبي والإمارات في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والتي جاءت بذورها الأولى في المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في ختام فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» 2017، ووضعت كذلك الأساس لمئوية الإمارات 2071.

يحمل معرض آيدكس والمنصات والفعاليات المصاحبة في طياته رسالة محبة وسلام من وطن المحبة والسلام تعبر عن رؤية قيادته في بناء الجيوش الوطنية وفق عقيدة عسكرية، تقوم على احترام الدساتير والولاء للقيادة والحفاظ على الأوطان والدفاع عن منجزات ومكتسبات الشعوب، وتعزيز الأمن والاستقرار حتى تتفرغ الشعوب المحبة للسلام للبناء والتنمية، وصون كل تلك الإنجازات من طيش المغامرين وتجار الشعارات الذين تخصصوا في التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وزعزعة أمن واستقرار البلدان وتعريض الأمن والسلم العالمي للخطر.

وأهلا بضيوف الإمارات.. حماة السلام.