بعض المسائل في الحياة الفاصل بينها خيط رفيع، حيث للحقيقة وجهان، وللقصة راويان، وبين أن يقدم الإنسان فيها أو يحجم شعرة رقيقة، وثوان معدودة، بين جسارة وندم أو بين خسارة وندم، تلك المسائل هي تشبه تماماً المسافة الفاصلة بين الحياة والموت، بقيت متأملاً لقصة ذلك «اللص، السارق، الملثم، المسلح، المهدد حياة الآخرين، والداخل عنوة لأملاكهم الخاصة، وهاتك ستر بيوتهم»، وقصة زوج «نانسي عجرم»، «المدافع عن بيته، وحامي أطفاله، الذائد عن شرفه، القاتل قبل أن يكون المقتول»، لعلكم عرفتم الآن ذلك الخيط الرفيع الذي أعنيه، والفاصل بين مسافتين، ووقتين، وتوقيتين وتفكيرين، حيث لا مجال للتأمل والتفكر والتدبر أو اصطناع الحيلة، فالزمن يمر سريعاً، واحتمال الخطأ والصواب في أجزاء من الثانية، والإنسان إما أن يهلِك الآخر أو يهلك نفسه، السؤال لو أن كل واحد وضع في الظروف نفسها، وفجأة وجد أمامه في منتصف الليل لصاً ملثماً متسلحاً، داخلاً منزله، مهدداً الجميع، ولا تعرف نياته، قد يكون مريضاً مهووساً بالصغار، قد يكون من مجانين المشاهير، وناوياً على الزوجة، قد يكون سارقاً مسلحاً، هل تطلق النار أولاً، وتقدم النية السيئة، وهي الغالبة؟ بعدها يمكن أن تتهم بالتهور والقتل والحماقة، ويمكن أن تثقل كاهلك بالندم، وتدخل في صراع نفسي، ربما يقودك للمرض الدائم، أم تستسلم لعقلية ذلك المقتحم، وتضع رقبتك تحت رحمته، وتغلب حسن النية، والظروف القاهرة للسارق المتلصص، وإمكانية حمله سلاحاً دون رصاص أو سلاحاً مزيفاً، ويحدث لك أو للعائلة ما لا يحمد عقباه، بعدها ستشعر بتلك الندامة التي لا تعوض الأشياء، وستنعت بالجبن والمذلة، وقد تسقط من عيون أسرتك، وقد تسبب عقداً نفسية لصغارك جراء ما لحق بهم، وقد تكون أنت أول ضحايا تلك النظرة الإنسانية المتعقلة، أرأيتم كم هو ذلك الخيط الرفيع بين الأشياء، حتى القوانين أحياناً تصبح مطاطة، فتتذبذب مراوحة بين القاتل والمقتول، بين نيات السارق المقتول، وتصرف الزوج المدافع القاتل.

كان يمكن لمثل هذه الجريمة لو حدثت في الصحراء أو في قرية لاحتكمت إلى أمور عرفية، وأمور واضحة جلية عند الناس، وربما أعان أهل القتيل «المعتدي، المقتحم ستر بيوت الناس، ومروع أهلها» القاتل، واحترموا فعله، وبرأوا ذمتهم، أما وأن الأمور تحدث في المدن، فهي بالتأكيد أكثر تعقيداً بفضل القوانين المدنية، والخوف من تبعاتها القانونية والمالية، وما تفرضه ليونة التحضر، وتساهل التمدن على حياة الناس حد الجبن، وحد التردد، وحد أن تفقد أفراد عائلتك بسلاح مجنون أو مهووس أو مسحوق أو منبوذ أو حاقد على مجتمع المدينة، ما أقسى ذلك الخيط الرفيع على القاتل والمقتول!