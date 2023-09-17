رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في دار زايد اليوم، عقب 180 يوماً قضاها في محطة الفضاء الدولية، مسجلاً أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وليصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتجسيداً لدعم القيادة الرشيدة غير المحدود بإطلاق مشاريع نوعية في إطار برنامج الإمارات للفضاء، وتشجيع أبناء الوطن على تحقيق السبق والريادة.

سلطان النيادي في وطنه، وبين أهله، بعد أن أضاف إنجازاً فضائياً جديداً لسجل الإمارات الذي زخر بالعديد من المشاريع خلال سنوات قليلة من عمر البرنامج الوطني، عبر إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية، وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، كما ستتبع هذه الخطوة الكبيرة مشاريع مستقبلية تعمق بصمة الدولة في هذا القطاع، وترسخ مكانتها العالمية في مجال استكشاف الفضاء.

الكوادر الوطنية أثبتت قدرتها على إدارة مشاريع فضائية كبيرة؛ كون الإنسان في الإمارات رأس المال الحقيقي وأهم عناصر ثروتها، ورهانها الأساسي في مضمار التنافس العالمي؛ لذلك فهي تمضي نحو الخمسين بالاستثمار في تعليم أبناء الوطن، وبناء مستقبل لأجيالها المقبلة يستند إلى اقتصاد المعرفة، للمشاركة بفاعلية في مسيرة الدولة التنموية، وإرساء مقومات النهضة والريادة.